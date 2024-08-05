"Ростов-на-Дону" потянет на дно все российские субмарины: аналитики поразили выводами
Источник:Defense Express
Потеря подводной лодки "Ростов-на-Дону" может стать началом конца для всего подводного флота оккупантов, утверждают в Defense Express.
В прошлом году в сентябре эта лодка уже была значительно повреждена, когда стояла в сухом доке. Ее недавнее добивание стало психологической победой Украины.
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Когда один означает четыре: почему российский подводный флот вскоре может постичь печальная судьба
Потопление "Ростова-на-Дону" означает автоматический необратимый вывод из строя еще четырех субмарин России. После того, как Вооруженные Силы Украины во второй раз и уже окончательно поразили подводную лодку Б-237 "Ростов-на-Дону" Черноморского флота России, вне поля зрения мог остаться очень важный вывод: у врага нет возможности ремонтировать свои подводные лодки в Черном море,
– пишут аналитики.
В июне 2024 года лодку смогли отремонтировать до состояния, которое позволяло ей держаться на воде и перевели в севастопольскую Килен-бухту, где расположен 13 судоремонтный завод. Вероятно, там "Ростов-на-Дону" и поразили.
"Сейчас у Сил обороны Украины есть доказанная возможность уничтожения российских подводных лодок в пока оккупированном Севастополе, которые находятся не только в сухом доке, но и у "стенки". И это очень важный аспект, потому что в Черном море в России находятся еще три подводные лодки аналогичного проекта "Варшавянка" Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино", а также проекта "Палтус" Б-871 "Алроса", – отмечают в Defense Express.
Севастопольский морской завод – основной ремонтный завод подводных лодок в Черном море, но не универсальный. Иногда оккупантам приходилось отправлять субмарины до самого Кронштадта, то есть вокруг Европы. "Ростов-на-Дону" проходил ремонт в Кронштадте почти полгода до начала войны. Другие корабли также. А теперь Турция перекрыла Босфор.
Судоремонтный завод в Новороссийске вряд ли спасет оккупантов, ведь он никогда не занимался подводными лодками. То же самое с Керчью – к тому же она тоже в зоне поражения.
Сейчас враг не может полноценно ремонтировать субмарины, ведь для этого их надо загнать под удар в оккупированный Севастополь. В то же время все три "Варшавянки" враг активно эксплуатирует, так что очевидно, что и ремонты нужны чаще.
Все это не означает, что захватчики уже завтра поставят все подводные лодки у причала. Но для четырех подводных лодок уже пошел обратный отсчет.
И чем дольше Б-265 "Краснодар", Б-268 "Великий Новгород" и Б-271 "Колпино" находятся без ремонта, тем больше вероятность того, что они, как минимум, не смогут выйти в море, а как максимум – потерпят крушение под водой,
– заключают в Defense Express.