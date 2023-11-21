"Возмездие за 128": "Мадяр" заявил, что ВСУ накрыли огнем вражескую 810 бригаду во время награждения

Командир роты ударных беспилотников "Птицы Мадяра" заявил, что наши военные мощно отомстили врагу за атаку на нашу 128 отдельную горно-штурмовую Закарпатскую бригаду.

Оккупанты ударили по нашим военным 3 ноября и убили 19 Героев. В ответ наши ребята уничтожили более 20 врагов. Не исключено, что погиб командный состав врага.

Смотрите также Россияне "Искандером" нанесли удар по 128 бригаде на Запорожье: все, что известно о трагедии

Что известно о мести за Закарпатскую бригаду

Возмездие за 128-ю. 25 "свидетелей Кобзона", более 100 дефектированы (ранены – 24 Канал), Х – потери командного состава, строго засекречено прибывшей комиссией,

– рассказал "Мадяр".

Аэроразведчик добавил, что по врагу мощно прилетело тогда, когда оккупанты 19 ноября праздновали день ракетных войск и артиллерии. В этот же день их и уничтожили наши военные. Военный также сообщил несколько фактов о возмездии вражеской 810 отдельной бригаде морской пехоты:

ВСУ ударили по врагу через две недели после атаки на 128 бригаду;

атаковали врагов на опушке леса, которая была якобы тщательно подготовлена и замаскирована;

командование врага опаздывало, однако ВСУ подождали.

810-я, чувствуете боль, мы точно знаем. За наших ребят. За Закарпатскую отдельную горно-штурмовую. Внимательно следите за некрологами, особенно в пабликах из оккупированного Крыма. И вокруг главного госпиталя имени Бурденко,

– сказал "Мадяр".

Россияне ударили по Закарпатской бригаде