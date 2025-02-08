Иначе не сработает: командир полка БПЛА объяснил, почему важно продолжать донатить на дроны

Украинские дроны на протяжении войны очень эффективно выполняют важнейшую роль, помогая ВСУ давать отпор врагу на фронте и наносить болезненные удары в тылу. Поэтому беспилотники нужны Силам обороны в большом количестве и постоянно.

Однако несмотря на финансирование государства и помощь партнеров по производству БПЛА, также необходима поддержка украинцев для того, чтобы обеспечить беспилотниками украинскую армию. Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем Юрий Федоренко, отметив, что украинские дроны помогают не только уничтожать ресурсы врага, но и сохранять украинские силы.

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В горниле войны сгорает весь ресурс

"Беспилотники не заменяют другие средства разведки, артиллерию, они эффективно дополняют общую разведывательную и ударную составляющую. Поскольку по сравнению с другими артиллерийскими системами, беспилотники – это относительно в пределах войны дешевые решения, которые стали эффективными в руках умелых пилотов на поле боя, Украины наращивает способность по их производству", – подчеркнул он.

Однако, по мнению Федоренко, может возникнуть логичный вопрос: почему тогда в информационном пространстве декларируется, что государство увеличивает производство, наращивает способность и проводит модернизацию беспилотных систем, а военные продолжают обращаться к украинцам относительно донатов на закупку дополнительных дронов, средств и т. д.

Попробую содержательно ответить. В горниле войны сгорает весь ресурс. Разведывательных дронов не бывает много, потому что чем больше дронов, тем лучше мы видим врага,

– подчеркнул командир полка БПЛА.

Также, как отметил он, не бывает много ударных дронов, потому что чем больше их, тем эффективнее и с высокой интенсивностью украинские защитники могут уничтожать врага и обеспечивать результат, когда российские пехотинцы, их бронированная техника не доходят до украинской передней линии боевого столкновения.

Также в прямые боевые столкновения не входят те, кому на плечи упала самая сложная работа Сил обороны Украины – штурмовики и пехотинцы.

Именно поэтому максимально необходимое количество средств для эффективного выполнения боевых задач мы получаем по следующей форме: государство Украина, которая увеличивает производство, украинская нация, которая помогает и наши партнеры, которые также поддерживают как финансово, так и технически,

– объяснил он.

Именно это, по его словам, формирует минимальное необходимое количество дронов для высокоэффективного выполнения боевых задач.

Поэтому прямой ответ на вопрос будет звучать так: придется донатить и помогать Силам обороны до самой победы Украины. Иначе это не сработает,

– подчеркнул Юрий Федоренко.

Отметим, что издание The Wall Street Journal со ссылкой на украинских военнослужащих сообщает, что хоть Украина смогла компенсировать недостаток пехоты, используя беспилотники, они не могут полностью заменить людей. БПЛА способны сорвать вражескую атаку, но не могут остановить ее полностью. Однако без дронов ситуация была бы значительно сложнее.