Проте попри фінансування держави і допомогу партнерів щодо виробництва БпЛА, також необхідна підтримка українців для того, щоб забезпечити безпілотниками українську армію. Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем Юрій Федоренко, зазначивши, що українські дрони допомагають не тільки нищити ресурси ворога, але й зберігати українські сили.

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У горнилі війни згорає весь ресурс

"Безпілотники не замінюють інші засоби розвідки, артилерію, вони ефективно доповнюють загальну розвідувальну і ударну складову. Оскільки порівняно з іншими артилерійськими системами, безпілотники – це відносно в межах війни дешеві рішення, які стали ефективними в руках умілих пілотів на полі бою, України нарощує спроможність щодо їхнього виробництва", – наголосив він.

Проте, на думку Федоренка, може виникнути логічне запитання: чому тоді в інформаційному просторі декларується, що держава збільшує виробництво, нарощує спроможність і проводить модернізацію безпілотних систем, а військові продовжують звертатися до українців щодо донатів на закупівлю додаткових дронів, засобів тощо.

Спробую змістово відповісти. У горнилі війни згорає весь ресурс. Розвідуваних дронів не буває багато, тому що чим більше дронів, тим краще ми бачимо ворога,

– підкреслив командир полку БпЛА.

Також, як зазначив він, не буває багато ударних дронів, бо чим більше їх, тим ефективніше і з високою інтенсивністю українські захисники можуть нищити ворога і забезпечувати результат, коли російські піхотинці, їхня броньована техніка не доходять до української передньої лінії бойового зіткнення.

Також в прямі бойові зіткнення не входять ті, кому на плечі впала найскладніша робота Сил оборони України – штурмовики та піхотинці.

Саме тому максимально необхідну кількість засобів для ефективного виконання бойових завдань ми отримуємо за наступною формою: держава Україна, яка збільшує виробництво, українська нація, яка допомагає і наші партнери, які також підтримують як фінансово, так і технічно,

– пояснив він.

Саме це, за його словами, формує мінімальну необхідну кількість дронів для високоефективного виконання бойових завдань.

Тому пряма відповідь на запитання буде звучати так: доведеться донатити і допомагати Силам оборони аж до самої перемоги України. Інакше це не спрацює,

– наголосив Юрій Федоренко.

Зазначимо, що видання The Wall Street Journal з посиланням на українських військовослужбовців повідомляє, що хоч Україна змогла компенсувати нестачу піхоти, використовуючи безпілотники, вони не можуть повністю замінити людей. БпЛА здатні зірвати ворожу атаку, але не можуть зупинити її повністю. Проте без дронів ситуація була б значно складнішою.