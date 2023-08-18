Удар возможен даже из бухты, – в ВСУ предупредили об угрозе массированных атак на День Независимости

Угроза ракетных обстрелов оккупантов из акватории Черного моря остается несмотря на то, что российские корабли находятся в бухте. Учитывая День Независимости Украины, уровень угрозы атак ракетами и дронами может усилиться.

Хотя пока вражеских ракетоносителей на боевом дежурстве нет, однако оккупанты способны наносить удары даже из бухты по любой точке в Украине. Об этом во время брифинга заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.

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Оккупанты могут готовиться к массированной атаке

Она подчеркнула, что отсутствие вражеских кораблей на службе может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.

. Сосредоточение вражеской корабельной группировки фиксируется в районе юго-восточного побережья Крыма и в направлении Новороссийска. Там сосредоточено 13 кораблей, однако ракетоносителей на боевом дежурстве нет.

Гуменюк подчеркнула, что из-за тяготения россиян к сакральным датам усиливается уровень угрозы массированных атак.

Поэтому расслабляться рано, а зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, применением стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам,

– объяснила она.

Также Гуменюк добавила, что активность вражеских самолетов типа МиГ, которая происходит за последние сутки, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания воздушных сил, что также является косвенным признаком подготовки к атакам.

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