Удар возможен даже из бухты, – в ВСУ предупредили об угрозе массированных атак на День Независимости
Угроза ракетных обстрелов оккупантов из акватории Черного моря остается несмотря на то, что российские корабли находятся в бухте. Учитывая День Независимости Украины, уровень угрозы атак ракетами и дронами может усилиться.
Хотя пока вражеских ракетоносителей на боевом дежурстве нет, однако оккупанты способны наносить удары даже из бухты по любой точке в Украине. Об этом во время брифинга заявила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк, пишет 24 Канал.
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Оккупанты могут готовиться к массированной атаке
Она подчеркнула, что отсутствие вражеских кораблей на службе может свидетельствовать о подготовке к обстрелу.Обратите внимание. Сосредоточение вражеской корабельной группировки фиксируется в районе юго-восточного побережья Крыма и в направлении Новороссийска. Там сосредоточено 13 кораблей, однако ракетоносителей на боевом дежурстве нет.
Гуменюк подчеркнула, что из-за тяготения россиян к сакральным датам усиливается уровень угрозы массированных атак.
Поэтому расслабляться рано, а зная тяготение нашего врага к сакральным датам, вполне вероятно, что как раз в этот период усилятся угрозы и возможны массированные атаки, в том числе с использованием надводных и подводных ракетоносителей, применением стратегической и тактической авиации, ударных беспилотников. Поэтому мы говорим о возможной угрозе, которая будет наращиваться ближе к важным датам,
– объяснила она.
Также Гуменюк добавила, что активность вражеских самолетов типа МиГ, которая происходит за последние сутки, может свидетельствовать о проведении предварительного слаживания воздушных сил, что также является косвенным признаком подготовки к атакам.
Тревожиться должны в России
- Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий заявил, что россияне могут прибегнуть к ракетному терроризму как перед Днем Независимости, так и после. По его словам, обстрелы могут продолжаться в несколько волн.
- В то же время Скибицкий сказал, что по случаю Дня Независимости Украины тревожиться должны в российских городах, а не украинских.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, комментируя угрозу обстрелов в День Независимости, отметил, что от оккупантов следует ожидать чего угодно и когда угодно.
- В то же время он подчеркнул, что украинские защитники будут "более усиленно, взвешенно и уверенно" контролировать ситуацию в небе над Украиной, как это, в конце концов, делают каждый день.