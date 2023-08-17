ВСУ продвигаются возле Роботиного, ситуация у Бахмута: карта боевых действий17 августа
Украинские защитники продолжают контрнаступление на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.
Силы обороны продвинулись к Северо-востоку от Роботиного, в 10 километрах к югу от Орехова. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 17 августа согласно данным Генштаба, ISW и онлайн-карты DeepState.
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Запорожская и Донецкая области
ВСУ продолжают наступать в районах Бахмутского, Бердянского и Мелитопольского. Похоже, что украинские войска продвигаются к Северо-востоку от Роботиного и добились значительных успехов в соседних районах.
Предварительно в Генштабе подтвердили увольнение Урожайного, что в 9 километрах к югу от Великой Новоселки, на границе между Запорожской и Донецкой областями.
Урожайное на карте:На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.
Бои действия в Луганской области
ISW сообщает о возможных попытках наступления россиян на линии Купянск-Сватово, но подтверждений значимых продвижений вперед не было.
По состоянию на утро 17 августа Генштаб сообщил, что на Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области и Надежды Луганской области.
Россияне безуспешно наступали в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.На Лиманском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.
Что происходит на окраинах Бахмута
На Бахмутском направлении русские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Ивановки, Приволье, Миньковки и Белой Горы Донецкой области.
От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.
Что происходит вблизи Бахмута: показываем на карте