ВСУ продвигаются возле Роботиного, ситуация у Бахмута: карта боевых действий17 августа

Украинские защитники продолжают контрнаступление на Бахмутском, Бердянском и Мелитопольском направлениях. За сутки произошло более 20 боевых столкновений.

Силы обороны продвинулись к Северо-востоку от Роботиного, в 10 километрах к югу от Орехова. 24 Канал анализирует карту боевых действий по состоянию на 17 августа согласно данным Генштаба, ISW и онлайн-карты DeepState.

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Запорожская и Донецкая области

ВСУ продолжают наступать в районах Бахмутского, Бердянского и Мелитопольского. Похоже, что украинские войска продвигаются к Северо-востоку от Роботиного и добились значительных успехов в соседних районах.

Предварительно в Генштабе подтвердили увольнение Урожайного, что в 9 километрах к югу от Великой Новоселки, на границе между Запорожской и Донецкой областями.

Урожайное на карте:

Бои действия в Луганской области

противник нанес авиационных ударов в районах Малой Токмачки и Новоданиловки Запорожской области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Омельник, Новоандреевка, Каменское, Плавное, Лукьяновское Запорожской области.

ISW сообщает о возможных попытках наступления россиян на линии Купянск-Сватово, но подтверждений значимых продвижений вперед не было.

По состоянию на утро 17 августа Генштаб сообщил, что на Купянском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Купянска, Петропавловки, Подолов, Табаевки, Песков-Радковских, Чернещины Харьковской области и Надежды Луганской области.

Россияне безуспешно наступали в районе Сеньковки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Ольшана, Петропавловка, Чернещина Харьковской области.

Что происходит на окраинах Бахмута

направлении противник нанес авиационных ударов в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Северска Донецкой области. Артиллерийские обстрелы противника подверглись около 20 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области и Выемка, Переездное, Раздолевка, Пазено Донецкой области.

На Бахмутском направлении русские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Богдановки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Ивановки, Приволье, Миньковки и Белой Горы Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Андреевка, Белая Гора, Дилиевка, Северное Донецкой области.

Что происходит вблизи Бахмута: показываем на карте

Ситуация в других направлениях

направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Тонечко, Северное, Первомайское, Невельское Донецкой области.направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, в частности, Красногоровка, Марьинка, Победа, Парасковеевка, Водяное Донецкой области.направлении враг нанес авиационных ударов в районах Благодатного, Урожайного и Старомайорского Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись более 10 населенным пунктам, среди них Водяное, Богоявленко, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное и Урожайное Донецкой области.направлении артиллерийских обстрелов врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Крещеновка, Новодмитровка, Николаевка, Садовое, Зеленовка, Берегово, Кизомис Херсонской области и Херсон.