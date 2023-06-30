Бахмут в шаге от оперативного окружения: фронтовая сводка от Свитана

Постепенными, но уверенными шагами украинские защитники двигаются в сторону границ и освобождают части оккупированной земли. В сети же появляется все больше нареканий российских солдат на нехватку пищи, боеприпасов, одежды и т.д.

Вокруг Бахмута, который оккупанты не смогли взять почти в течение года, украинские военные сейчас завоевывают господствующие высоты, чтобы взять город в оперативное окружение. Об этом для 24 Канала в ежедневной сводке с фронта рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан.

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Почему затихли ракетные атаки

В ночь на 30 июня враг выпустил по Украине 13 дронов-камикадзе, Воздушные силы Украины сбили 10 из них. Удар был нацелен на южные области. Ракетные атаки не были зафиксированы с момента удара двома баллистическими ракетами по Краматорску. Тогда Служба безопасности Украины оперативно высчитала корректировщика огня, завербованного через соцсети.

Свитан предположил, что даже россияне не ожидали столь масштабных последствий от своего удара, ведь известно в целом о 12 погибших в тот трагический день. Но задача, которая ставилась перед российскими спецслужбами, не была выполнена, и теперь оккупанты начнут проверять всех агентов, находящихся на территории Украины. После корректировки и изменения будут наносить повторные удары.

После того, как СБУ приняла решение еще подробнее проверять подозрительных лиц, были обнаружены еще несколько агентов Кремля. В то же время россияне после перегруппировки и проверки своих приспешников снова продолжат ракетный террор.

Подробная информация от Романа Світана: смотреть видео

Перемещение ПВК "Вагнера"

На севере Беларуси вагнеровцы строят свои лагеря. Это видно на спутниковых снимках. Также жителям севера Сумской области посоветовали эвакуироваться в глубину региона. Однако полковник запаса объяснил, что это связано скорее угрозой со стороны России, по области работает армейская артиллерия, минометы, КАБы и тому подобное и наносят значительный ущерб и разрушениям.

К тому же, скоро украинская армия будет активно продвигаться вглубь фронта, и россияне, чтобы растянуть ВСУ, будут интенсивнее обстреливать пограничные с Россией области.

Со спутниковых снимков не видно, что эти лагеря строятся под "Вагнером". Это просто лагеря, которые возводятся под какую-то программу, пока перемещение вагнеровцев в Беларусь не замечено. Ни разведка этого не видит, никто этого не подтверждает из белорусов,

– заметил Свитан.

Основная часть ЧВК "Вагнера" вернулась на оккупированные части Украины, оттуда в ближайшее время они будут отправлены на другие отрезки фронта после подписания контрактов с минобороны.

Успехи ВСУ на Востоке

На Востоке украинские силы обороны продвинулись к Берховке и Клещеевке, так называемые высоты над Бахмутом. Вокруг Бахмута есть 3 стратегические высоты - Часов Яр, где сейчас находятся ВСУ, Клещеевка и Берховка.

Когда ВСУ на двух последних закрепятся, будут подтянуты батареи, они смогут контролировать подходы к Бахмуту, а это означает полное оперативное окружение города. За ним последует уничтожение вражеского войска.

Будем расстреливать Бахмутский гарнизон, как в тире. Они будут бояться перебежать из одного места в другое,

– добавил военный аналитик.

Продвижение на Юге

На юге в ВСУ зафиксированы продвижение от Великой Новоселки в сторону Старомлиновки. Сегодня произошол очередной "хлопок" в Бердянске. Из-под Орехового украинские защитники могут работать ракетами Storm Shadow, которые способны бить на расстояние до 120 километров. Вероятно, был поврежден армейский склад боеприпасов.

Также на Юге зафиксированы существенные продвижения в сторону Роботиного. Спутниковые снимки показывают, что в Токмаке россияне соорудили искусственную дамбу, чтобы в случае чего затопить город. Зеркало воды с одной стороны может стать хорошей линией обороны. После его открытия или подрыва, сносит части, которые расположены ниже дамбы. Но эффект будет краткосрочным.

От российских отрядов "Шторм Z" появляются сообщения, что в Запорожском направлении село Приютное полностью разбили, из 150 человек осталось 20. Их не кормят, не дают оружия, и бросают буквально на линию столкновения голыми и босыми.

Вероятно, это бывшие заключенные, которых россияне решили не кормить в тюрьмах, перебросить на территорию Украины, чтобы она их содержала в своих тюрьмах. Кроме стрелкового, другого вооружения им не дают, их используют на передовой как живую силу, которую не жалко. Они не обучены, поэтому отстреливают сразу боеприпасы, а дальше им нечем защищаться и они погибают.