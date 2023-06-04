Сырский заявил о продвижении украинских сил: где ВСУ преуспели

Украинские военные продвинулись на некоторых участках фронта на Востоке. Силам обороны Украины удалось продвинуться вперед, несмотря на то, что враг тоже наступает.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные не только обороняются, но и контратакуют. По его словам, ситуация на Восточном направлении усложняется, но на отдельных участках фронта есть продвижение Сил обороны Украины.

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Где продвигаются украинские военные

Генерал-полковник Сырский отметил работу подразделения 92 отдельной механизированной бригады. По его словам, подразделение не только отразило атаку врага на Сватовском направлении, но и успешно контратаковало и на его "плечах" продвинулось вперед на 400 метров.

Карта боев на Сватовском направлении

Также Сырский заявил об успешных действиях военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бойцы шаг за шагом грамотными тактическими действиями освободили значительный участок территории в районе Ивановского леса.

Карта боев в районе Ивановского

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что результатом успеха наших войск является тщательное планирование и кропотливая подготовка военнослужащих для их практического выполнения.

Следовательно, нашим защитникам удается успешно выполнять боевые задания, несмотря на количественное превосходство противника.

Оккупанты освежили силы и пошли в наступление

Сырский лично побывал на передовой, чтобы оценить ситуацию. Враг усилил свои группировки штурмовыми отрядами "Шторм Z", состоящими из заключенных, подготовленных для штурмовых действий в специальных лагерях.

После этого противник перешел к ведению наступательных действий в районах Максютовка, Новоселовское, Куземовка, Макеевка, Белогоровка, Спорное.

Враг пытается прорвать оборону наших войск и развить наступление. Бои в этих районах продолжаются почти круглосуточно.

"Работа непосредственно в районах боевых действий имеет целью оперативное решение проблемных вопросов на месте. Это дает возможность владеть реальной обстановкой на местах, а не по рапортам или докладам. Во время живого общения с командирами подразделений мы разработали и реализуем новые подходы и видения скорейшего достижения успеха на отдельных участках фронта", – сказал Сырский.