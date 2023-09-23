ВСУ прорвали оборону врага в Вербовом, – Тарновский
Источник:CNN
Вооруженные Силы Украины прорвали оборону россиян в Вербовом, что в Пологовском районе Запорожской области. Наши военные продолжают продвигаться дальше.
Информацию об изменениях на южном фронте иностранным журналистам рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский. По данным издания, это произошло в пятницу. Вероятно, говорится о 22 сентября.
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Что рассказал Тарнавский об изменениях на фронте
На левом фланге (под Вербовым – 24 Канал) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше,
– заявил командующий.
Более того, Александр Тарнавский объяснил, что продвижение Вооруженных Сил Украины не такое быстрое, как ожидалось, не такое, как в фильмах о Второй мировой войне.
"Главное – не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями", – объяснил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".
В этот раз Тарнавский заявил о прорыве обороны в Вербовом, однако прогнозирует еще больший прорыв в будущем.
Как выглядит карта района Вербового / Скриншот DeepState
Как выглядят изменения в Вербовом: смотрите карту DeepState
Последние новости о контрнаступлении ВСУ
- Бригадный генерал Александр Тарнавский рассказал, что зима не остановит продвижение Вооруженных Сил Украины. Вместо этого ВСУ ждет прорыв. По словам командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", прорыв Украины в контрнаступлении случится после Токмака. Ведь сейчас там россияне полагаются на глубину своей линии обороны.
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов рассказал, как Украина будет освобождать Бахмут. По словам генерал-лейтенанта, ВСУ планируют перекрыть все пути поставки, которые идут в город. Он объяснил, что наши военные постараются охватить город и только после этого – зайти.
- Владимир Зеленский в Вашингтоне на пресс-конференции заявил, что наши военные освободят Бахмут и два других ключевых украинских города. Однако президент Украины не сказал, о каких населенных пунктах говорится. Только заверил, что в Украины очень комплексный план.