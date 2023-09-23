ВСУ прорвали оборону врага в Вербовом, – Тарновский

Вооруженные Силы Украины прорвали оборону россиян в Вербовом, что в Пологовском районе Запорожской области. Наши военные продолжают продвигаться дальше.

Информацию об изменениях на южном фронте иностранным журналистам рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский. По данным издания, это произошло в пятницу. Вероятно, говорится о 22 сентября.

Смотрите также : Освобождение Андреевки и стабилизация фронта: как через неделю изменилась карта боевых действий

Что рассказал Тарнавский об изменениях на фронте

На левом фланге (под Вербовым – 24 Канал) мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше,

– заявил командующий.

Более того, Александр Тарнавский объяснил, что продвижение Вооруженных Сил Украины не такое быстрое, как ожидалось, не такое, как в фильмах о Второй мировой войне.

"Главное – не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями", – объяснил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В этот раз Тарнавский заявил о прорыве обороны в Вербовом, однако прогнозирует еще больший прорыв в будущем.



Как выглядит карта района Вербового / Скриншот DeepState

Как выглядят изменения в Вербовом: смотрите карту DeepState

Последние новости о контрнаступлении ВСУ