ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на Юге, – генерал Милли

Американский генерал Марк Милли заявил, что первая линия обороны россиян на Юге прорвана. Об этом пишут и журналисты CNN.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорит, что контрнаступление ВСУ идет "медленнее, чем хотелось". Впрочем, есть определенные успехи. Об этом он рассказал в интервью иностранным СМИ, передает 24 Канал.

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Что рассказал генерал

По его словам, украинские воины прорвали первую линию обороны россиян – ту, где есть минные поля, "зубы дракона" и противотанковые траншеи. Милли назвал ее главной и отметил: оккупанты готовили укрепления много месяцев.

На вопрос о темпах контрнаступления он ответил так: об успехе или провале судить рано. Не стоит делать поспешные выводы, ведь война на бумаге отличается от войны в реальности.

Когда гибнут люди, а на земле уничтожают танки и противопехотную броню, а вы проходите сквозь настоящие "зубы дракона" и настоящие мины, дела идут медленнее, потому что на кону стоят жизни людей,

– предупредил генерал.

Марк Милли подчеркнул: на войне не редкость более медленная реализация задуманного. По его убеждению, пока украинцы добились частичного успеха. Силы обороны еще имеют большую боевую мощь, и контрнаступление ВСУ не окончено. Оно идет медленно, но не является провальным.

Журналисты CNN подтверждают слова Марка Милли. По их словам, "появляется все больше признаков того, что украинские войска прорвали первую линию обороны России вдоль части южного фронта в Запорожской области и расширяют клин в направлении стратегического города Токмак".

Как отмечено в отчете ISW, "отсутствие у России оперативных резервов заставит российское командование провести дополнительные передислокации, поскольку украинские контрнаступательные операции продолжают ухудшать защиту российских сил на нескольких участках фронта".

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Как продвигается контрнаступление