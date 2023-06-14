Такой обороны 100 лет не было, – Жданов оценил способность ВСУ прорывать рубежи врага
Украинские силы продолжают проводить активные наступательные действия и прорывать оборону российских оккупантов. Линии укрепления враг сооружал очень длительное время, и потому ВСУ приходится проводить сверхсложные операции, чтобы пробить их.
Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что масштаб оборонных сооружений, построенных российскими захватчиками на сегодняшний день является беспрецедентным.
Важно "День Д" или операция "Кобра": три неочевидных мнения о том, от чего будет зависеть наступление Украины
Аналогов в истории нет
Действительно, такие линии обороны еще не строились за всю историю. Аналогов таких объемов сооружений – три эшелона строительства и еще на такой большой ширине – ни создавали не во времена Второй мировой войны, ни после нее.
По крайней мере, лет 100 такую мощную линию обороны не выстраивали,
– подчеркнул военный эксперт.
В то же время, украинские силы при такой плотности обороны и при таком инженерном оборудовании этой обороны порывают ее в лоб.
Олег Жданов оценил потенциал украинских сил по прорыву обороны врага: смотрите видео
"Низкий поклон нашим Вооруженным Силам и силам обороны за то, что они способны выполнять такие сложные задачи", – подчеркнул Олег Жданов.Обратите внимание! Оккупанты в течение многих месяцев сооружали систему обороны на определенных участках фронта. В частности, на Запорожском направлении – в Мелитополе они располагали бетонные "зубы дракона" непосредственно в городе. В Луганской области – вблизи Старобельска выстраивали несколько линий обороны. А в Крыму оккупанты вырыли окопы в частности, вблизи Чонгара и в районе Перекопского вала.
ISW оценил возможности украинских сил по прорыву обороны врага
- Аналитики американского Института изучения войны отмечают, что ВСУ проводят чрезвычайно тяжелую тактическую операцию, пытаясь фронтально штурмовать хорошо подготовленные оборонительные позиции оккупантов.
- Однако в ISW уверены, что не следует эти атаки считать репрезентативными для всех операций ВСУ. Ведь к наступлению еще не присоединилось подавляющее большинство украинских контрнаступательных сил.
- В то же время линия оборона россиян не равномерно укреплена на всех участках фронта.