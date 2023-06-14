Такой обороны 100 лет не было, – Жданов оценил способность ВСУ прорывать рубежи врага

Украинские силы продолжают проводить активные наступательные действия и прорывать оборону российских оккупантов. Линии укрепления враг сооружал очень длительное время, и потому ВСУ приходится проводить сверхсложные операции, чтобы пробить их.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что масштаб оборонных сооружений, построенных российскими захватчиками на сегодняшний день является беспрецедентным.

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Аналогов в истории нет

Действительно, такие линии обороны еще не строились за всю историю. Аналогов таких объемов сооружений – три эшелона строительства и еще на такой большой ширине – ни создавали не во времена Второй мировой войны, ни после нее.

По крайней мере, лет 100 такую мощную линию обороны не выстраивали,

– подчеркнул военный эксперт.

В то же время, украинские силы при такой плотности обороны и при таком инженерном оборудовании этой обороны порывают ее в лоб.

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"Низкий поклон нашим Вооруженным Силам и силам обороны за то, что они способны выполнять такие сложные задачи", – подчеркнул Олег Жданов.

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