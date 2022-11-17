ВСУ работают и работают круто, – Херсонский облсовет о левом берегу Днепра

В интернет-сети ходят сообщения о том, что оккупанты полностью убегают с Левого берега Днепра, а в Новой Каховке и Каховке и также в населенном пункте Олешки появились украинские флаги. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Об этом 24 каналу сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он отметил, что сейчас безумный запрос на эту информацию, но говорить то, что ему известно, он не может, ведь просьба сохранять информационную тишину объективна.

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Соболевский считает, что сейчас нельзя навредить преждевременными заявлениями нашим ребятам, которые борются за свободу для всей Херсонщины.

То, что ВСУ работает и работает круто – я могу подтвердить,

– отметил первый заместитель председателя Херсонского областного совета.

Как работают ВСУ на Левом берегу Днепра: смотрите видео

Освобождение Херсона: важное

После деоккупации Херсона Президент Украины Владимир Зеленский совершает визиты в освобожденные населенные пункты. По его словам, сейчас правоохранители собирают свидетельства о зверствах россиян на уже деоккупированном Юге Украины. Также Зеленский отметил, что многие херсонцы перешли на украинский язык. Это демонстрирует отношение людей к освобождению города россиянами и их позицию.

Президент Зеленский прокомментировал слухи о договоренности с Россией по поводу ее выхода из Херсона. Глава Украины подчеркнул, что ему неприятно это слышать. Зеленский отметил, что освобождение Херсона – это большая победа, ведь это первый деоккупированный город областного значения с начала полномасштабной войны.

После освобождения Херсона возвращаться на деоккупированные территории, в частности на правый берег Херсонщины, все еще опасно. Россияне заложили немало взрывчатки в городе, что впоследствии превращает в руины сооружения, не являющиеся военными объектами. Людям на освобожденных территориях следует быть осторожными и, по возможности, эвакуироваться.

Владимир Путин ожидал завершения промежуточных выборов в США и только после этого приказать своим оккупантам бежать. Он не хотел, чтобы администрация действующего президента США Джо Байдена имела возможность использовать позорный побег россиян для предвыборной кампании Демократической партии. Как известно, демократы активно поддерживают продление военной помощи Украине.