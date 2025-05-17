Есть разведывательные данные, – в ВСУ сказали, готовятся ли россияне к большому наступлению

Последние дни враг усилил активность на фронте. За прошедшие сутки он атаковал сразу на нескольких направлениях.

Представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин рассказал 24 Каналу, действительно ли противник начал свою летнюю наступательную кампанию. К слову, россияне 15 мая пытались продвинуться колонной техники, чтобы вернуть утраченные позиции вблизи Липцев в Харьковской области. Однако бригада "Хартия" дала жесткий отпор оккупантам.

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Говорят довольно осторожно

Волошин объяснил, что "кампания" – это достаточно широкое и основательное понятие. Даже президент Украины и Верховный Главнокомандующий, а также Главнокомандующий Вооруженных Сил говорят довольно осторожно.

Представитель Сил обороны Юга отметил, что способен говорить только о том, могут или не могут проходить определенные операции.

Есть разведывательные данные и, учитывая обстановку, которая сейчас сложилась на направлении, можно констатировать то, что есть активность врага на некоторых направлениях, где он собрал определенное количество сил и средств, и активность эту будет продолжать,

– подчеркнул он.

Также россияне продолжают двигаться к границе Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областей и сконцентрировала свои пехотные группы на Новопавловском направлении.

Напомним, что по словам спикера ОТГ "Харьков" Павла Шамшина, противник накапливает свои силы и его летняя наступательная кампания "фактически уже началась".

Какова ситуация на фронте