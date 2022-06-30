В ВСУ рассказали о вражеском вертолете: летел к Змеиному, но запросил посадку на борт "Москвы"

ВСУ рассказали, что российский вертолет, летевший к Змеиному, упал в море. Это произошло между Змеиным и Одесским газоконденсатным месторождением.

Новость сообщила пресс-служба оперативного командования "Юг". Речь идет об одном из четырех вертолетов (вероятно, Ка-52), подлетавших к территории острова.

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Российские оккупанты пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пригласил посадку на борт "Москвы",

– говорится в сообщении.

Между тем остров Змеиный дымит. В ОК "Юг" заметили, что там раздаются взрывы. Сейчас расследуют результаты операции.

Врага выбили из Змеиного

В конце июня украинским защитникам и защитницам удалось выбить российских оккупантов с острова Змеиного. Новость уже подтвердил Валерий Залужный. Он рассказал, что захватчики не выдержали массированную атаку. По ним били из артиллерии, а также – наносили ракетные и авиаудары.

В настоящее время военная операция еще продолжается. Проверяют, не оставили ли российские оккупанты на Змеином никаких диверсантов или других "сюрпризов".

Нельзя исключать, что захватчики захотят вернуться. В то же время, украинские защитники и защитницы будут оказывать им мощное сопротивление.

"Будем создавать такие условия, что им не то, что невозможно было вернуться, а даже не хотелось", – говорится в сообщении.

"Валькирия" помогла уничтожить вражеский склад оккупантов

В ОТУ "Север" заявили, что украинский беспилотник "Валькирия" в очередной раз помог в борьбе с российскими захватчиками. В этот раз с его помощью украинские герои попали во вражеский склад.

К счастью, склад удалось уничтожить.

Общие потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу значительные потери. По состоянию на 30 июня Генштаб ВСУ сообщил о 35 600 ликвидированных российских оккупантах.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1 573 единицы,

боевых бронированных машин – 3 726 единиц,

артиллерийских систем – 790 единиц,

реактивных систем залпового огня – 264 единицы,

средств ПВО – 104 единицы,

самолетов – 217 единиц,

вертолетов – 185 единиц,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 641 единица,

крылатых ракет – 143 единицы,

кораблей/катеров – 14 единиц.

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