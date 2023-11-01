ВСУ ликвидировали колонну оккупантов из Чувашии: сообщают, что командир тоже "задвоохсотился"

ВСУ на Запорожском направлении разгромили батальон оккупантов из Чувашии. Сообщается, что в списке "двухсотых" - командир батальона "Атал" Владислав Матузас.

Точных данных о ликвидированных пока нет. В то же время росСМИ сообщают, что на концерт к Кобзону отправились 120 оккупантов. Кроме того, уничтожили 10 вражеских автомобилей.

Обратите внимание Россияне панически ищут снаряды и уже не могут вести длительную войну высокой интенсивности, – ГУР

Сообщается, что по оккупантам прилетело 29 октября. Ранее стало известно, что на концерт к Кобзону захватчиков отправил HIMARS. В сети опубликовали кадры оставшегося от окупантов. Посмотреть их можно здесь.

Российские пропагандисты жалуются, что "Атал" – практически все.

Потери врага – последние новости

Россия в Украине несет колоссальные потери. Ежедневно ликвидировать удается сотни окупантов.

Генштаб ВСУ сообщил, что по состоянию на 1 ноября уничтожили 301 490 российских окупантов. Кроме того, минуснули немало вражеского оружия и техники. Сообщается, что уничтожить удалось почти 10 тысяч боевых бронированных машин. Тела окупантов валяются повсюду. Морги врага – переполнены.

Приблизительно 4 тысячи окупантов "задвоихсотили" во время боев за Авдеевку.

Российским оккупантам придется ответить за все содеянное.