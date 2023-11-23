БК в подарок: военный рассказал, как ВСУ устроили засаду на вражескую колону

Российская логистика постоянно усложнена из-за различных действий украинских военных. Так, недавно на Херсонщине до оккупантов не доехали боекомплекты, которые перевозила колонна грузовиков.

Россия не слишком усердно защищает свои колонны со снарядами. На этот раз они были вынуждены поплатиться. Об этом случае 24 Каналу рассказал политолог и военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов, заметив, что вскоре трофейные БК, принявшие украинские военные, вернутся оккупантам.

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"Помощь" от России

В Херсонской области украинские военные устроили засаду на колонну российских грузовиков. Вероятно, оккупанты перевозили снаряды для пополнения запасов. Однако доехать им до места назначения так и не удалось. А вот наши бойцы получили трофейные боекомплекты.

Россия – выдающийся поставщик оружия и техники для Украины с начала большого вторжения. Если они не рассчитывают на работу наших партизан, спецназа и плохо охраняют колонны из БК, тогда принимаем это как подарок. Мы же не навсегда забираем снаряды, в ближайшее время к ним все прилетит,

– сронизировал Кирилл Сазонов.

Россияне постоянно используют артиллерию на поле боя, поэтому так же постоянна и потребность в новых боекомплектах. Наверное, для оккупантов это было бы большим подспорьем, но об этом они уже не узнают.

"Колонну не сложно остановить, если грамотно организовать засаду. Отражается первая и последняя машина и все – на узкой дороге они не могут уйти оттуда ни вперед, ни назад. Колонна – это всегда мишень", – объяснил военный.

ВСУ метко работают по оккупантам

Россияне на Запорожское и Донецкое направления через Мариуполь опрокидывают новые силы. Возможно, чему-то их действительно в России научили, но лунный "курс молодого бойца" в реальных условиях – и близко не одно и то же.

Украинские военные делают все для того, чтобы уже опытный российских оккупантов и только что прибывших становилось меньше.

Работают наши ракетчики, "арта", пехота – и по колоннам врага и по их скоплениям. Вспомним концерт под Старобешовым, откуда морпехи отправились на концерт в Кобзон,

– заметил Кирилл Сазонов.

Собрание российской 810-й бригады морской пехоты на концерте, которым хотели поднять боевой дух, получилось удивительно удачным. Военнослужащий ВСУ рассказал, что подобных случаев действительно бывает больше, чем кажется. Ведь не все подобные инциденты попадают в СМИ.

"Наши разведчики, корректировщики работают в серой зоне, на их территории. Скопление личного состава, техники, складов из БК – очень важные для нас мишени. Но не обо всем мы узнаем, потому что они пытаются умалчивать и иногда нам не нужно много шума", – подчеркнул Сазонов.

Кирилл Сазонов о частых прилетах у оккупантов: смотрите видео

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