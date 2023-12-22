"Могут подать пример": во что для России может перерасти ситуация с 3 сбитыми Су-34
Воздушные силы ВСУ в полдень 22 декабря отправили в "вечный полет" три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Россияне вдруг начали жаловаться, что Силы обороны уже не в первый раз применяют новейшие средства ПВО, в частности, на Херсонском направлении.
Кроме того, в своих Z-каналах пропагандисты признались, что после инцидента возле Змеиного многие пилоты "пошли в отказ", но под давлением командования "их удалось переломить". Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, смогут ли российские пилоты восстать против произвола военного командования страны-агрессора.
Важно "Блестяще спланированная операция": Игнат оценил потери России из-за сбития трех Су-34 на Юге
Могут ли пилоты совершить бунт
Сейчас в российской армии существуют так называемые заградительные отряды, которые размещались позади основных войск для предотвращения бегства солдат с поля боя.
Если речь идет о сухопутной операции, то в такой роли выступают кадыровцы. Для пилотов заградительных отрядов нет, поэтому они могут себе позволить подобные протесты,
– подчеркнул Яковенко.
По его словам, авиация – это самая свободолюбивая часть армии. Конечно, дисциплина есть, но страха меньше. Ведь люди привыкли в индивидуальном порядке ежедневно рисковать жизнью. Поэтому возможно, что авиация станет теми подразделениями вооруженных сил России, которые первые откажутся выполнять задачи высшего военного руководства страны-террориста.
Неизвестно, где или с какой стороны начнется бунт в российских вооруженных силах. Возможно, именно авиация покажет достойный пример,
– сказал российский оппозиционный журналист.
Однако он отметил, что многое зависит от того, столько эффективных систем противовоздушной обороны Украина получит от партнеров.
Украина уничтожила три истребителя Су-34: что известно
- В полдень 22 декабря на Южном направлении Воздушные силы ВСУ сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. По словам командующего Воздушными силами Николая Олещука, на одном из сбитых "Шахедов" россияне отправили "послание". Он добавил, что таким образом украинские защитники передали оккупантам свой "ответ".
- Впоследствии россияне подтвердили уничтожение истребителей на Юге Украины и даже опубликовали фото с места "приземления". Z-каналы написали об уничтожении российских бомбардировщиков Су-34 под селом Крынки Херсонской области.
- Источники 24 Канала в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что в результате уничтожения трех российских Су-34 есть погибшие среди россиян. Оккупанты же утверждают, что якобы одному пилоту, к сожалению, удалось катапультироваться.