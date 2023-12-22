"Могут подать пример": во что для России может перерасти ситуация с 3 сбитыми Су-34

Воздушные силы ВСУ в полдень 22 декабря отправили в "вечный полет" три российских истребителя-бомбардировщика Су-34. Россияне вдруг начали жаловаться, что Силы обороны уже не в первый раз применяют новейшие средства ПВО, в частности, на Херсонском направлении.

Кроме того, в своих Z-каналах пропагандисты признались, что после инцидента возле Змеиного многие пилоты "пошли в отказ", но под давлением командования "их удалось переломить". Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко сказал 24 Каналу, смогут ли российские пилоты восстать против произвола военного командования страны-агрессора.

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Могут ли пилоты совершить бунт

Сейчас в российской армии существуют так называемые заградительные отряды, которые размещались позади основных войск для предотвращения бегства солдат с поля боя.

Если речь идет о сухопутной операции, то в такой роли выступают кадыровцы. Для пилотов заградительных отрядов нет, поэтому они могут себе позволить подобные протесты,

– подчеркнул Яковенко.

По его словам, авиация – это самая свободолюбивая часть армии. Конечно, дисциплина есть, но страха меньше. Ведь люди привыкли в индивидуальном порядке ежедневно рисковать жизнью. Поэтому возможно, что авиация станет теми подразделениями вооруженных сил России, которые первые откажутся выполнять задачи высшего военного руководства страны-террориста.

Неизвестно, где или с какой стороны начнется бунт в российских вооруженных силах. Возможно, именно авиация покажет достойный пример,

– сказал российский оппозиционный журналист.

Однако он отметил, что многое зависит от того, столько эффективных систем противовоздушной обороны Украина получит от партнеров.

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