Крім того, у своїх Z-каналах пропагандисти зізналися, що після інциденту біля Зміїного багато пілотів "пошлі в отказ", але під тиском командування "їх вдалося переламати". Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко сказав 24 Каналу, чи зможуть російські пілоти повстати проти свавілля військового командування країни-агресора.

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Чи можуть пілоти зробити бунт

Зараз в російській армії існують так звані загороджувальні загони, які розміщувалися позаду основних військ для запобігання втечі солдатів з поля бою.

Якщо мова йде про сухопутну операцію, то у такій ролі виступають кадирівці. Для пілотів загороджувальних загонів немає, тому вони можуть собі дозволити подібні протести,

– наголосив Яковенко.

За його словами, авіація – це найбільш вільнолюбна частина армії. Звісно, дисципліна є, але страху менше. Адже люди звикли в індивідуальному порядку щоденно ризикувати життям. Тому цілком можливо, що авіація стане тими підрозділами збройних сил Росії, які перші відмовляться виконувати завдання вищого військового керівництва країни-терориста.

Невідомо, у якому місці чи з якого боку почнеться бунт у російських збройних силах. Можливо, саме авіація покаже гідний приклад,

– мовив російський опозиційний журналіст.

Однак, він зазначив, що багато залежить від того, стільки ефективних систем протиповітряної оборони Україна отримає від партнерів.

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