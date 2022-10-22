Охота на "Аллигаторов" продолжается: ВСУ подбили два Ка-52 за сутки

Украинская авиация ежедневно наращивает мощности и ликвидирует все больше вражеских самолетов. Вооруженным Силам снова удалось обезвредить двух современных крылатых монстров россиян.

Суббота, 22 октября, была для Воздушных Сил нелегкой. С утра наши воины ликвидировали с помощью систем ПВО ракеты оккупантов и вели охоту на "Аллигаторов".

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У россиян все меньше вертолетов

Численность животных в зоопарке российского государства становится все меньше. Известно, что с начала полномасштабного вторжения украинская армия ликвидировала более 67 тысяч оккупантов, а также сегодня к этому списку добавились еще два "Аллигатора".

22 октября около 16:00 зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один за сегодняшний день российский ударный вертолет Ка-52,

– сообщили в Воздушных Силах.

Первый самолет был ликвидирован около 12:00 в Бериславском районе Херсонщины. Благодаря этому мы имеем подразделения зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг".

Россияне пафосно назвали свои вертолеты Ка-52 "Аллигаторами", однако название не испугало Вооруженные Силы. Наши военные не утомляют демонстрировавших победы над врагом.

Какая особенность Ка-52 Этот "Аллигатор" – российский разведывательно-ударный вертолет "нового поколения". Аппарат способен поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели в поле боя. Он является дальнейшим развитием вертолета Ка-50 "Черная акула".

Источник: Википедия

Работа Вооруженных Сил: актуальная информация

Утром 22 октября оккупанты атаковали Ровненщину. Системе противовоздушной обороны удалось сбить одну ракету из трех. В результате обстрела в 18 общинах области исчез свет.

Однако захватчикам не удалось совершить нанесение "прилета" по Киевщине. Виталий Кличко отметил, что ПВО сбили все вражеские крылатые ракеты и дроны.

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Глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк отметил, что ВСУ удалось ликвидировать самолет оккупантов. Вражеский снаряд обезвредили над Днестровским районом. Известно, что он упал в озеро. К счастью, обошлось без жертв и разрушений.

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