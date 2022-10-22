Субота, 22 жовтня, була для Повітряних Сил нелегкою. Від ранку наші воїни ліквідовували за допомогою систем ППО ракети окупантів та вели полювання на "Алігаторів".

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В росіян усе менше вертольотів

Чисельність тварин у зоопарку російської держави стає все меншою. Відомо, що від початку повномасштабного вторгнення українська армія ліквідувала понад 67 тисяч окупантів, а також сьогодні до цього списку додались ще два "Алігатори".

22 жовтня близько 16:00 зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Центр" на південному напрямку знищено ще один за сьогодні російський ударний вертоліт Ка-52,

– повідомили у Повітряних Силах.

Зверніть увагу! Перший літак було ліквідовано близько 12:00 години в Бериславському районі Херсонщини. Завдячувати цьому ми маємо підрозділу зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь".

Росіяни пафосно назвали свої вертольоти Ка-52 "Алігаторами", однак назва не налякала Збройні Сили. Наші військові не втомлюють демонстрували перемоги над ворогом.

Яка особливість Ка-52 Цей "Алігатор" – російський розвідувально-ударний вертоліт "нового покоління". Апарат здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу та повітряні цілі на полі бою. Він є подальшим розвитком вертольота Ка-50 "Чорна акула".

Джерело: Вікіпедія

Робота Збройних Сил: актуальна інформація

Вранці 22 жовтня окупанти атакували Рівненщину. Система протиповітряної оборони вдалось збити одну ракету з трьох. Внаслідок обстрілу у 18 громадах області зникло світло.

Однак загарбникам не вдалось здійснити завдати "прильоту" по Київщині. Віталій Кличко зазначив, що ППО збили усі ворожі крилаті ракети та дрони.

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Глава Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк зазначив, що ЗСУ вдалось ліквідувати літак окупантів. Ворожий снаряд знешкодили над Дністровським районом. Відомо, що він впала в озеро. На щастя, минулося без жертв і руйнувань.

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