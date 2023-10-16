Залетел в пасть ПВО: в ВСУ рассказали, как удалось сбить российский Ми-8

15 октября украинские защитники "приземлили" вражеский вертолет Ми-8. Это стало возможным из-за ошибки российского пилота.

ВСУ продолжает наносить врагу потери в технике и личном составе. Так, последние сутки отличились "ценным уловом" – военные смогли ликвидировать вертолет оккупантов вместе с экипажем.

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Прямо под прицел ПВО

Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что подбили вражеский самолет бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

По словам Евлаша, вертолет потерял бдительность и опрометчиво залетел в зону поражения украинской ПВО. В результате он был полностью уничтожен вместе с личным составом.

Что происходит на фронте: последние новости

: Ми-8 – многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Один из самых массовых двухдвигательных вертолетов в мире. Его экипаж, как правило, составляет 2 – 3 человека. Способен перевозить до 24 пассажиров.