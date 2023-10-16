Залетел в пасть ПВО: в ВСУ рассказали, как удалось сбить российский Ми-8
16 октября 2023, 12:50Читати новину українською
15 октября украинские защитники "приземлили" вражеский вертолет Ми-8. Это стало возможным из-за ошибки российского пилота.
ВСУ продолжает наносить врагу потери в технике и личном составе. Так, последние сутки отличились "ценным уловом" – военные смогли ликвидировать вертолет оккупантов вместе с экипажем.
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Прямо под прицел ПВО
Руководитель прессслужбы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш отметил, что подбили вражеский самолет бойцы из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.
По словам Евлаша, вертолет потерял бдительность и опрометчиво залетел в зону поражения украинской ПВО. В результате он был полностью уничтожен вместе с личным составом.Справка : Ми-8 – многоцелевой вертолет, разработанный в начале 1960-х годов. Один из самых массовых двухдвигательных вертолетов в мире. Его экипаж, как правило, составляет 2 – 3 человека. Способен перевозить до 24 пассажиров.
Что происходит на фронте: последние новости
- За прошедшие сутки ВСУ продолжали наступательные действия на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Враг тем временем не оставлял в покое Авдеевку.
- Россияне активизировали наступление в районе этого города. Они предприняли более 100 неудачных попыток вытеснить Силы обороны с позиций в районах восточнее Степного, Ласточкиного, Тоненького, Керамика, Северного, Невельского, Нетайлового и Первомайского Донецкой области.
- В Институте изучения войны подтвердили, что оккупанты усилили атаки на Авдеевском направлении. Там уточнили, что россияне задействовали большее количество бронетехники, чем обычно. Они несут значительные потери среди личного состава, однако наступление не останавливают.
- Путин очнулся и заговорил о войне в Украине. Он заявил об определенных "успехах" россиян на фронте и предупредил о подготовке новых наступлений со стороны ВСУ.