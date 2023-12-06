"Определяем пределы их полета": какие результаты сбития очередной российской "сушкой"

Воздушные силы ВСУ в районе острова Змеиный уничтожили очередной российский бомбардировщик Су-24М. Вражеский самолет пытался атаковать Одесскую область.

Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий объяснил 24 Каналу, какое значение для Украины имеют такие единичные уничтожения российских бомбардировщиков. Отметим, что российские захватчики ищут пилотов сбитого истребителя.

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"Здесь скорее не о символизме, но и не о подточке российской авиации. Ведь до подточки еще далеко. К сожалению, самолетов у россиян еще много, но мы определяем границы, куда они могут залетать", – сказал Дикий.

Какую границу боится пересечь российская авиация: смотрите видео

Ключевая заслуга Воздушных сил ВСУ

Экс-командир роты батальона "Айдар" заметил, что на протяжении всей войны в украинском тылу никто не видел над головой российские бомбардировщики.

Поверьте человеку, который был в Грозном. То, что в Украину залетают одиночные "Шахеды" или ракеты, это совершенно другая история, просто несопоставимая. А вот когда ты реагируешь на каждый гул самолета, потому что авиация налетает и сносит целые кварталы 500 килограммовыми бомбами.

– отметил Дикий.

Сейчас, к сожалению, наш Херсон знает, что это такое, потому что до него долетает российская авиация и сбрасывает управляемые авиабомбы, но фактически большая часть неприфронтовой Украины не видела и не знает, что это такое. Это ключевая заслуга воздушных сил ВСУ. Украинские защитники установили границы, за которые россияне боятся перелетать, потому что знают, что назад не вернутся.

Уничтожение российской авиации

В начале декабря у России произошел неприятный инцидент – упал вертолет Ми-2. Вражеское судно приземлилось при облете нефтепровода в Ставропольском крае. Оккупанты утверждают, что у вертолета отказал один из двигателей.

В мае 2023 года в Брянской области произошел "самолетопад". В течение пяти минут упало сразу пять самолетов, а все благодаря зенитно-ракетному комплексу Patriot.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 325 самолетов и 324 вертолета.