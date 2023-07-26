ВСУ сбили вражескую ракету в Днепропетровской области: впоследствии произошел пожар
Источник:Сергей Лысак
Во время массированной ракетной атаки 26 июля Вооруженные Силы сбили вражескую цель над Днепропетровщиной. После падения обломков в одном из районов области вспыхнул пожар.
В Днепропетровской ОВА подчеркнули, что на месте падения обломков активно работали спасатели. Они ликвидировали пожар после российской ракеты.
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Обломок ракеты вызвал пожар в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак подчеркнул, что вечером 26 июля наши защитники сбили пролетавшую над областью российскую ракету. В результате падения обломков произошло возгорание.
Из-за падения обломков произошел пожар, который спасатели уже потушили. Люди не пострадали,
– сказал он.
Кроме этого он опубликовал фото, на которых видны последствия, вызванные ракетой оккупантов. Пока неизвестно, что это была за ракета.
Обломки сбитой российской ракеты в Днепропетровской области / Фото Сергея Лысака
Информацию о сбивании российской ракеты подтвердил и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Он подчеркнул, что пожар произошел в Подгородненской общине Днепровского района.
"Сегодня над Днепропетровской областью была сбита вражеская ракета. Спасатели работают на месте", – сказал Лукашук.
Он также отметил, что во время масштабной воздушной тревоги оккупанты выпустили 12 "тушек" из Мурманской области, массированно атаковав Украину "Калибрами" и "Кинжалами". Глава облсовета отметил, что таким образом россияне показывают агонию и желание запугать украинцев ракетами.
Что известно о массированной ракетной атаке Украины 26 июля
- Последняя волна воздушной тревоги началась 26 июля в 17:42. Тогда отмечали вылет стратегических российских бомбардировщиков Ту-95мс в районе Каспийского моря.
- Мониторинговые группы писали, что крылатые ракеты летели в сторону Днепропетровской, Кировоградской и Полтавской областей. Впоследствии стало известно о запуск баллистики в Киев, Кировоградскую и Хмельницкую область.
- Уже в 20:20 раздались отбои по всем областям. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что одной из целей удара был населенный пункт Староконстантинов, что в Хмельницкой области.