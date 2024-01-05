ВСУ смогли освободить территории на юге Донбасса: в Генштабе Эстонии сделали мощное заявление

Украинские защитники и защитницы не оставляют врагу никаких шансов на успех. Наши герои идут вперед. Генштаб Эстонии сообщил, что военным ВСУ удалось освободить территории на юге Донецкой области.

Украинские герои наносят оккупантам колоссальные потери. По состоянию на 5 января известно, что "пакетизировать" удалось уже 363 070 оккупантов.

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Генштаб Эстонии об освобожденных территориях

В Генштабе Эстонии рассказали, что оборона Украины держится. Герои ВСУ отражают атаки врага и освобождают территории. В частности, нашим защитникам удалось освободить территории вблизи Великой Новоселки Донецкой области.

Российские захватчики наносят около 100 ударов каждый день. В то же время врагу не удается достичь никаких результатов.

Кроме того, в Генштабе Эстонии рассказали, что могло бы усилить оборону Украины. Речь идет о мощных технологиях для уничтожения платформ, с которых наносят авиаудары.

Какая ситуация на фронте

Владимир Зеленский во время обращения 5 января назвал самые горячие направления фронта. Речь идет о Марьинском, Бахмутском, Лиманском, Купянском. Все планы неприятеля разрушают в корне. Кроме того, украинские герои делают шаги по освобождению временно оккупированного Крыма. В частности, оккупанты 4 января заявили об одной из самых масштабных атак на полуостров. Врагу нанесли мощные потери. В частности, Силы обороны ударили по части связи в Евпатории.