Россияне все больше неуверены в способности удержать инициативу в Бахмуте, – ISW

Уже больше полугода на Бахмутском направлении продолжаются ожесточенные бои. Многие эксперты говорили о том, что украинским защитникам придется отступать из этого населенного пункта. Однако воины Вооруженных Сил провели успешную контратаку.

В понедельник утром, 20 марта, аналитики из Института изучения войны опубликовали ежедневную сводку. В ней говорится, в частности, о том, что украинские войска, вероятно, провели локализованную контратаку юго-западнее Бахмута.

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Успешное контрнаступление ВСУ под Бахмутом

Следует отметить, что удалось провести эффективные наступательные действия воинам украинской армии на фоне разговоров в России о том, что Киев планирует операции в районе Бахмута. То есть враг прекрасно знал о наших планах, однако, очевидно, ничего не мог с этим поделать.

Геолокационные кадры, опубликованные 19 марта, показывают, что украинские силы провели успешную контратаку юго-западнее Ивановского – 6 километров западнее Бахмута – и отбросили российские силы дальше трассы T0504 в этом районе,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там приведено заявление спикера Восточной группировки войск, полковника Сергея Череватого. Собственно, он сообщил, что 19 марта вражеские войска совершили 25 атак в районе Бахмута, однако, вероятно, добились лишь незначительных успехов.

К тому же некоторые российские источники опубликовали подтверждение того, что колонна украинской бронетехники была размещена вдоль T0504 юго-западнее Константиновки – это 22 километра юго-западнее Бахмута. Они также предполагали, что украинские силы готовятся к контрнаступательной операции.

Обратите внимание! Как пишут аналитики, известный российский милблогер заявлял, что украинские силы способны усилить контратаки для стабилизации линии фронта вокруг Бахмута.

Более того, есть все основания утверждать, что сами россияне "все больше не уверены в способности оккупантов удержать инициативу вокруг Бахмута".

Россия ежедневно теряет сотни бойцов на Бахмутском направлении