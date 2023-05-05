Горело красиво: как наши защитники сожгли вражеский "аналоговетный" танк "Прорыв"

5 мая 2023, 12:26
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Сухопутные войска ВСУ

Украинские защитники ежедневно уничтожают врагов и их технику. На этот раз под удар ВСУ попал вражеский танк "Прорыв", которым так кичились россияне.

Эту "мощную" технику врага Вооруженные Силы Украины сумели уничтожить с помощью гранаты. Как следствие, вражеская техника ярко горела, пишет 24 Канал.

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Как ВСУ ликвидировали вражеский танк "Прорыв"

Новейший "аналоговнетный" Т-90М "Прорыв" страдает от гранаты аэроразведки 5 отдельной штурмовой бригады,
– рассказали военные.

На видео ясно видно, как наши бойцы с помощью беспилотника бросили гранату прямо во вражеский танк. Украинское оружие там успешно взорвалось, уничтожив танк и, вероятно, находившийся там личный состав врага.

Как ВСУ ликвидировали вражеский танк "Прорыв": смотрите видео

 

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Автор: Діана Квасневська