Горело красиво: как наши защитники сожгли вражеский "аналоговетный" танк "Прорыв"
Источник:Сухопутные войска ВСУ
Украинские защитники ежедневно уничтожают врагов и их технику. На этот раз под удар ВСУ попал вражеский танк "Прорыв", которым так кичились россияне.
Эту "мощную" технику врага Вооруженные Силы Украины сумели уничтожить с помощью гранаты. Как следствие, вражеская техника ярко горела, пишет 24 Канал.
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Как ВСУ ликвидировали вражеский танк "Прорыв"
Новейший "аналоговнетный" Т-90М "Прорыв" страдает от гранаты аэроразведки 5 отдельной штурмовой бригады,
– рассказали военные.
На видео ясно видно, как наши бойцы с помощью беспилотника бросили гранату прямо во вражеский танк. Украинское оружие там успешно взорвалось, уничтожив танк и, вероятно, находившийся там личный состав врага.
Как ВСУ ликвидировали вражеский танк "Прорыв": смотрите видео
Безумные потери врага: последние новости
- Только за минувшие сутки враг потерял на войне в Украине 620 оккупантов. С 24 февраля 2022 года – 193 тысячи 210 единиц личного состава.
- Владелец ППК "Вагнера" Евгений Пригожин записал видео на фоне тел вагнеровцев. "Повар Путина" сказал, что это только те оккупанты, которые погибли на войне в течение 4 мая. Так он призвал минобороны России дать им боеприпасы.
- Командир роты из состава батальона "Свобода", лейтенант Нацгвардии Евгений Оропай рассказал, что для продвижения под Бахмутом россиянам нужно перепрыгивать через трупы своих же солдат. Оропай объяснил: "До нового года они посадку заваливали своими труппами и чтобы военной России можно было пройти, ему нужно просто перепрыгивать этих собак, которых мы похоронили в той земле. Их было настолько много, что их невозможно было даже эвакуировать".