ВСУ срывают наступление России, используя тактику врага и пугая его дронами, – ISW

Россияне продолжают наступательные действия на нескольких направлений фронта. Украинские защитники сдерживают врага, нанося ему потери и выбивая с занятых позиций.

Институт изучения войны оценил ход боевых действий на фронте и пришел к выводу, что украинские силы имели успех на одном из направлений, а россияне – ни на одном.

Где продвинулись ВСУ?

Украинские военные удерживают позиции или недавно продвинулись на Славянском направлении.

Геолоцированные кадры, обнародованные 14 марта, показывают удары оккупантов по украинским позициям в западной части Резниковки (на восток от Славянска). Ранее российские источники заявляли, что имеют там свои позиции.

Силы обороны имели успех на Славянском направлении / Карта ISW

К слову, представитель одной из украинских бригад 14 марта сообщил, что российские войска на Славянском направлении почти полностью исчерпали имеющиеся подразделения на передовой. Поэтому командование вынуждено отправлять в штурмы даже военных из логистических подразделений и проводить проникновение малыми группами. По его словам:

российские подразделения получили пополнение и пытаются постепенно увеличивать количество атак;

многие военные имеют низкий уровень подготовки;

они преимущественно проникают на позиции ночью;

используют анти тепловые накидки, чтобы избежать обнаружения тепловизорами;

для переправы через реку Бахмутовка применяют самодельные мосты.

Украинское партизанское движение "Атеш" тем временем рассказал, что захватчики отводят технику глубже в тыл из-за значительных потерь. По данным движения: технику отводят из оккупированных Северска, Кременной и Белогоровки, ее перемещают в сторону Лисичанска и Северодонецка, которые расположены примерно в 30 – 37 километрах от линии фронта.

Какова ситуация на других направлениях фронта?