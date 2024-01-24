Жирный крест на потенциале железной дороги: ВСУ ударили по базе окупантов в Гранитном
Источник:Мариуполь. Сопротивление
На оккупированных территориях россиянам не дают покоя. В частности, в Донецкой области прилетело по железной дороге.
Движение сопротивления сообщило об ударе по россиянам в поселке Гранитное. Были поражены инженерные подразделения окупантов, поэтому враг не сможет использовать инженерный мост.
Смотрите также Самое недооцененное войско: почему Украина опустилась на 18 место сильнейших армий мира
Там была техника
У россиян не осталось никаких надежд на использование этого моста. Также было уничтожено 5 единиц инженерной техники.
Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год.
– говорится в сообщении.
Сопротивление отметило, что было бы неплохо навлечь "наказание небесное" на другой мост. Тогда враг не мог использовать и автомобильный путь для обеспечения логистики.
Движение сопротивления на оккупированных территориях: последние новости
- Партизаны движения "Атеш" зафиксировали новое перемещение оружия россиян в аннексированном Севастополе в Крыму. Речь идет о комплексах "Бастион-П", являющихся носителями сверхзвуковых ракет "Оникс". Именно этим оружием оккупанты поражают южные области нашего государства. Представители движения также узнали, что установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде россиян в Севастополе.
- Также агенты этого движения зафиксировали подготовку русской армии к боям в Евпатории в оккупированном Крыму. Оккупанты возводят фортификационные сооружения, например, огневые точки и секретные позиции. Кроме этого, местами захватчики устанавливают так называемые "зубы дракона". Напряжение на поле боя в последнее время только возросло, поэтому строительство оборонительных рубежей стало следствием этого.
- На улице Гоголя в оккупированном Мелитополе силы сопротивления 14 января взорвали окупантов. Украинские партизаны уничтожили автомобиль с врагами. Вместе с российским УАЗом "Patriot" повреждения получили четыре кафира.