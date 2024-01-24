Жирный крест на потенциале железной дороги: ВСУ ударили по базе окупантов в Гранитном

На оккупированных территориях россиянам не дают покоя. В частности, в Донецкой области прилетело по железной дороге.

Движение сопротивления сообщило об ударе по россиянам в поселке Гранитное. Были поражены инженерные подразделения окупантов, поэтому враг не сможет использовать инженерный мост.

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Там была техника

У россиян не осталось никаких надежд на использование этого моста. Также было уничтожено 5 единиц инженерной техники.

Это не просто точка. Это жирный крест на потенциале железной дороги из России минимум на 2024 год.

– говорится в сообщении.

Сопротивление отметило, что было бы неплохо навлечь "наказание небесное" на другой мост. Тогда враг не мог использовать и автомобильный путь для обеспечения логистики.

Движение сопротивления на оккупированных территориях: последние новости