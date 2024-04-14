Чем ВСУ могли ударить по оккупантам в Луганске: обзор фронта от Свитана

Украинские защитники нанесли удары по захватчикам в оккупированном Луганске. Российские военкоры сразу же начали кричать якобы это был прилет после немецких TAURUS, но это не соответствует действительности.

Такое мнение в ежедневной сводке на 24 Канале озвучил военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что даже условно использовать здесь 500-километровый TAURUS нет смысла. Ведь расстояние значительно меньше.

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Чем ВСУ ударили по Луганску

Более того, TAURUS является тандемным боеприпасом, предназначенный для атак по железобетонным конструкциям. В то же время в Луганске ВСУ попали по штабу и расположению техники рядом.

Даже если бы у нас уже были TAURUS, то использовать его для этого удара было бы кощунством. Оптимальный вариант – крылатые ракеты Storm Shadow или SCALP. Они уже работали по Луганску неоднократно,

– сказал полковник запаса ВСУ.

По его словам хорошо сработали местные партизаны и доложили о большом расположении врага. Далее все проверили и наши летчики выполнили боевую задачу.

В Часовом Яру ВСУ мощно уничтожают оккупантов

Ситуация на Восточном фронте обострилась. Захватчики начали активно использовать технику, которую накапливали зимой. В частности, на 2 направлениях: Часов Яр и Курахово, Карловка. Однако Украина имеет мощные бригады, которые им противостоят там, в частности с помощью беспилотников.

Сейчас такой "урожай" на россиян. В том же Часовом Яру. Мы перешли рубеж в тысячу россиян за сутки (ликвидированных – 24 Канал). Как раз из-за того, что они начали лезть с помощью техники и пересадили пехоту на броню,

– отметил Свитан.

Сейчас оккупанты пытаются обойти Часов Яр с трех сторон. Ситуация тяжелая, но не безнадежная, поэтому ВСУ имеют все шансы удержать город и уничтожить немало россиян.

Ситуация возле Часового Яра: смотрите на карте

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