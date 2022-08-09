Геническ можно поздравлять с почином, – Хлань о "хлопке" на складах оккупантов
Источник:фейсбук Сергея Хланя
Вооруженные Силы Украины в последние недели метко уничтожают командные пункты и склады оккупантов по всей Херсонщине. Теперь наши бойцы достали до Геническа – самого отдаленного района возле админграницы с аннексированным Крымом.
Об этом сообщил советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань в соцсети. Он поздравил украинских военных с почином, ведь раньше так далеко ВСУ не стреляли.
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Он заверил, что теперь ВСУ достают и до Геническа.
Утром более полутора часов детонировали боеприпасы россиян на опытной станции (примерно между Партизанами и Новоалексеевкой). Ждем официальных сообщений,
– написал Хлань.
Чиновник добавил, что Генический район является самым отдаленным и находится на административной границе с Крымом. "Что ж – теперь безопасных участков в Херсонской области для россиян больше нет", – подытожил он.
ВСУ уничтожают склады оккупантов на Херсощине: последние новости
- Недавно наши военные успешно уничтожили склад с боеприпасами. Причем взрывы были настолько мощными, что их слышали в 10 километрах.
- 18 июля еще и на линии фронта наши ВСУ сообщили, что метко сработали по расположению оккупантов и их полевым складам возле Благодатного и Давыдова Брода.
- Утром 9 июля были "прилеты" по Чернобаевке, там был виден черный дым. Впоследствии "прилеты" повторились, но уже совсем в другом месте. Очевидно, взорвались склады оккупантов.
- А утром 8 июля украинские военные ударили по врагу в Новой Каховке, уничтожив ПВО, БК и ликвидировав несколько десятков живой силы.
- В тот же день стало известно, что несколько дней назад ВСУ уничтожили два командных пункта российской армии на Херсонском направлении. В настоящее время идет расследование последствий.
- Также украинские военные уничтожили вражеские ЗРК С-300, из которых россияне обстреливали Николаев.
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