ВСУ ударили по оккупантам и их технике на предприятии на Запорожье: у врага огромные потери

8 сентября 2022 , 07:21
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Источник:

Генштаб ВСУ

Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы количество оккупантов на нашей земле ежедневно уменьшалась. Нового успеха они достигли в Запорожской области.

Детали об успешной атаке ВСУ по врагу

Вооруженные Силы Украины ударили по территории аграрного предприятия "Украина", которое расположено в селе Сладководное Запорожской области. Там были расположены российские войска.

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Под огневое влияние наших защитников попал личный состав и военная техника врага. В Генеральном штабе подчеркнули, что потери противника – значительны. Однако количество уничтоженных оккупантов и оружия еще устанавливают.

Добавим, что в течение суток 7 сентября оккупанты пытались продвигаться, однако ВСУ им помешали. Наши военные отразили атаки россиян возле Константиновки, Дибровного, Григорьевки, Зайцева, Майорска, Николаевки Второй, Первомайского и Каменки.

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К вечеру 7 сентября источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что в результате работы ВСУ в Запорожской области у россиян есть серьезные потери. Известно, что около 50 вражеских бойцов погибли, а еще 70 получили тяжелые ранения. Также противник потерял около 30 единиц техники.

Убитых оккупантов, а также травмированных погрузили в грузовик и повезли в больницу Мелитополя, где уже и так нет места.

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Автор: Софія Мінджоса