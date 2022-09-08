ВСУ ударили по оккупантам и их технике на предприятии на Запорожье: у врага огромные потери

Украинские военные прилагают максимальные усилия, чтобы количество оккупантов на нашей земле ежедневно уменьшалась. Нового успеха они достигли в Запорожской области.

Детали об успешной атаке ВСУ по врагу

Вооруженные Силы Украины ударили по территории аграрного предприятия "Украина", которое расположено в селе Сладководное Запорожской области. Там были расположены российские войска.

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Под огневое влияние наших защитников попал личный состав и военная техника врага. В Генеральном штабе подчеркнули, что потери противника – значительны. Однако количество уничтоженных оккупантов и оружия еще устанавливают.

Добавим, что в течение суток 7 сентября оккупанты пытались продвигаться, однако ВСУ им помешали. Наши военные отразили атаки россиян возле Константиновки, Дибровного, Григорьевки, Зайцева, Майорска, Николаевки Второй, Первомайского и Каменки.

Спецслужбы рассказали о полусотне убитых и многих раненых в Запорожской области

К вечеру 7 сентября источники 24 канала в спецслужбах сообщили, что в результате работы ВСУ в Запорожской области у россиян есть серьезные потери. Известно, что около 50 вражеских бойцов погибли, а еще 70 получили тяжелые ранения. Также противник потерял около 30 единиц техники.

Убитых оккупантов, а также травмированных погрузили в грузовик и повезли в больницу Мелитополя, где уже и так нет места.

Последние новости о потерях российской армии в Украине

Подразделения Противовоздушной обороны Украины за сутки уничтожили 2 вражеских самолета Су-25, 2 вертолета Ка-52 и Ми-24, а также 5 беспилотников.

На Юге Украины враг лишился 2 складов с боеприпасами в Николаевской области, а также 108 бойцов, 5 танков, 3 реактивных систем залпового огня "Град", 15 единиц бронетехники, 10 гаубиц и орудий тяжелой артиллерии, 2 пусковых установок С-.

По состоянию на 7 сентября ВСУ ликвидировали 50 610 российских солдат. Из них в сутки – 460.

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