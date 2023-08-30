Отогнали тяжелую технику подальше: чем оккупанты больше всего донимают ВСУ на Горловском направлении

Украинские военные уверенно удерживают свои позиции вблизи Горловки. Им удалось отогнать от своих позиций вражескую технику и получить преимущество благодаря лучшему расположению. Несмотря на это, у противника есть оружие, которому очень тяжело противодействовать.

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий Евгений Иевлев. По его словам, вблизи Горловки ВСУ воюют значительно эффективнее россиян, хотя враг превосходит их в одном из компонентов.

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Уровень сопротивления Вооруженным Силам вблизи Горловки меняется очень хаотично, хотя видимых признаков ротации военные не замечали.

"Бывает так, что две недели мы "болтыхаем" оккупантов, которые не могут попасть по нашим позициям, ведя бой для галочки. А потом два дня все вдруг начинает попадать", – поделился Иевлев.

Военные предполагают, что это может быть признаком того, что на позиции противника подчас заезжают спецподразделения. Но это несистемная история, которая является скорее исключением из правил.

"Украинские военные работают упорнее. У нас есть некоторый дефицит боекомплекта, поэтому мы научились ценить его и работать качественнее, чем россияне. Однако врага не стоит недооценивать", – считает военный.

Евгений Иевлев о силах оккупантов вблизи Горловки: смотрите видео

Против какого оружия россиян труднее всего бороться

Как объясняет Иевлев, за полгода боев под Горловкой его подразделение научилось эффективно противодействовать тяжелой технике врага, применяя FPV- дроны. Благодаря им оккупанты были вынуждены оттянуть тяжелую технику на 5 – 6 километров вглубь, из-за чего она перестает быть угрозой для Сил обороны.

Однако значительно большие проблемы, чем техника, подразделению доставляет российский РЭБ. Скорее всего большинство российских средств радиоэлектронной борьбы являются современными разработками.

"Бывает так, что мы поднимаем дрон на своих позициях, и он теряет управление, несмотря на то, что до вражеских позиций около километра", – рассказал военный.

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