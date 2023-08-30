Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець Євген Ієвлєв. За його словами, поблизу Горлівки ЗСУ воюють значно ефективніше за росіян, хоча ворог перевершує їх в одному з компонентів.

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Наскільки добре воюють росіяни біля Горлівки

Рівень спротиву Збройним Силам поблизу Горлівки змінюється дуже хаотично, хоч видимих ознак ротації військові не помічали.

"Буває так, що два тижні ми "бовтузимо" окупантів, які не можуть влучити по наших позиціях, ведучи бій для галочки. А потім два дні все раптом починає влучати", – поділився Ієвлєв.

Військові припускають, що це може бути ознакою того, що на позиції противника часом заїжджають спецпідрозділи. Але це несистемна історія, яке є скоріше винятком із правил.

"Українські військові працюють завзятіше. В нас є деякий дефіцит боєкомплекту, і тому ми навчились цінувати його і працювати якісніше, ніж росіяни. Однак ворога не варто недооцінювати", – вважає військовий.

Євген Ієвлєв про сили окупантів поблизу Горлівки: дивіться відео

Проти якої зброї росіян найважче боротись

Як пояснює Ієвлєв, його за пів року боїв під Горлівкою його підрозділ навчився ефективно протидіяти важкій техніці ворога, застосовуючи FPV- дрони. Завдяки ним окупанти були змушені відтягнути важку техніку на 5 – 6 кілометрів углиб, через що вона перестає бути загрозою для Сил оборони.

Однак значно більших проблем, аніж техніка, підрозділу завдає російський РЕБ. Скоріш за все, більшість російських засобів радіоелектронної боротьби є сучасними розробками.

“Буває так, що ми піднімаємо дрон на своїх позиціях, і він втрачає керування, попри те, що до ворожих позицій близько кілометра”, – розповів військовий.

Як проявляє себе інша російська зброя