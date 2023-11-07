Теперь будет тепло, но есть нюанс: ВСУ устроили для оккупантов "отопительный сезон"

В отличие от государства-агрессора, украинцы заботятся о российских военных. Так, на одном из южных направлений ВСУ организовали захватчикам отопительный сезон. Правда есть нюанс.

Соответствующее видео обнародовало Оперативное командование "Запад". Военные отметили, что отопительный сезон начался, передает 24 Канал.

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Дали оккупантам немного огня

На кадрах – мощная работа реактивной системы залпового огня "Град". Оккупантов мощно "согрела" 33-я отдельная механизированная бригада.

Пишут, что россиянам очень холодно в окопах. Поэтому мы решили дать им немного огня,

– подчеркнули украинские защитники.

Кстати говоря Потери России в Украине равны 19 армиям НАТО: с чем можно сравнить 300 000 уничтоженных врагов

Как ВСУ устроили врагу "отопительный сезон": смотрите видео

Россия уже потеряла более 306 тысяч своих военных