Необратимые потери: как на возможности врага влияет масштабная ликвидация комплексов С-400

За последнюю неделю Россия потеряла 4 пусковых установки ЗРК большой дальности. Выбивание российских систем ПВО уже является частью целенаправленной стратегии нашего командования.

Силы обороны Украины делают это системно и имеют вполне понятную цель, в частности в Крыму и Донецкой области. Офицер ВСУ Тарас Березовец рассказал 24 Каналу, что эта стратегия с весны 2023 уже дает результаты.

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Как на возможности России влияет уничтожение С-400

Каждая подобная уничтоженная установка является необратимой потерей для оккупантов. Их можно восстановить, но это требует огромных капиталовложений и времени. Кроме того, у России проблемы с восстановлением вооружения. Хоть она и пытается его наладить.

"Подобные высокотехнологичные изделия очень долго и дорого собирать. У России нет достаточно ресурсов, чтобы это делать. Поэтому каждый комплекс С-400 (именно комплекс, а не уставка, состоящий из РЛС, пусковых установок) – это неотвратимая потеря для врага", – объяснил офицер ВСУ.

Березовец об уничтожении российских С-400: смотрите видео

Российская ПВО не способна перехватывать ATACMS

Кроме того, сообщалось, что впервые в оккупированном Крыму могли быть использованы системы ATACMS. По сообщениям россиян, ни одна система вражеской ПВО не смогла перехватить эти ракеты и достигла своей цели. Соответственно, Украина нуждается в еще большем количестве ракет ATACMS.

По неофициальным источникам, мы получили ATACMS первого поколения – 1996 года производства, которые имеют радиус действия в 160 километров. Это далеко не самые современные ракеты, стоящие на вооружении США. Тем не менее они дают такой феноменальный результат: современная российская система ПВО не способна перехватить ракету, которой 30 лет,

– рассказал офицер ВСУ.

Эти ракеты имеют скорость 3 маха, что делает их оптически неуязвимыми даже для самых современных российских систем. Они их даже вовремя увидеть не могут, поэтому для врага это настоящая проблема.

"Каждый раз, когда мы эффективно используем подобное вооружение – союзники предоставляют нам все больше такого оружия, поэтому будем рассматривать это как демонстрацию нашей работы, которая будет убеждать союзников давать больше его", – подытожил Березовец.

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