ВСУ уничтожили 4 роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении

14 июня 2023, 17:26
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Александр Тарнавский

Украинские военные продолжают выбивать врага из нашей земли. В частности, они за сутки уничтожили 4 роты российских оккупантов на Таврическом направлении.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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ВСУ уничтожили 4 роты россиян

Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций.

За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти 4 роты,
– отметил генерал.

Кроме того, наши воины уничтожили и повредили 56 единиц вражеской военной техники, в частности:

  • 9 танков,
  • 9 единиц БМП,
  • 2 МТЛБ,
  • 2 гаубицы 2С19 "Мста-С",
  • 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
  • самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт",
  • зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",
  • РСЗО "Ураган",
  • 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель",
  • РЭБ "Поле-2",
  • БПЛА "Shahed-136",
  • 2 бронеавтомобиля "Тигр".

Также украинским бойцам удалось уничтожить 6 складов с боеприпасами противника.

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Автор: Ольга Котів