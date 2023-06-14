ВСУ уничтожили 4 роты россиян и поразили 56 единиц техники на Таврическом направлении
Источник:Александр Тарнавский
Украинские военные продолжают выбивать врага из нашей земли. В частности, они за сутки уничтожили 4 роты российских оккупантов на Таврическом направлении.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Интересно В Макаровке россияне попали в засаду: новые детали освобождения поселка
ВСУ уничтожили 4 роты россиян
Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении Силы обороны продолжают выбивать россиян с позиций.
За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти 4 роты,
– отметил генерал.
Кроме того, наши воины уничтожили и повредили 56 единиц вражеской военной техники, в частности:
- 9 танков,
- 9 единиц БМП,
- 2 МТЛБ,
- 2 гаубицы 2С19 "Мста-С",
- 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
- самоходную артиллерийскую установку 2С5 "Гиацинт",
- зенитный ракетный комплекс "Стрела-10",
- РСЗО "Ураган",
- 3 комплекса постановки радиоэлектронных помех "Житель",
- РЭБ "Поле-2",
- БПЛА "Shahed-136",
- 2 бронеавтомобиля "Тигр".
Также украинским бойцам удалось уничтожить 6 складов с боеприпасами противника.
Смотрите видео, как Силы обороны наносили россиянам потери