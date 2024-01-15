Враг может начать "удары возмездия" после уничтожения А-50 и Ил-22: ЦПД прогнозирует ракетные атаки
Источник:Центр противодействия дезинформации
Вечером 14 января наши военные уничтожили российский А-50 и подбили Ил-22. В Центре противодействия дезинформации прогнозируют ракетные обстрелы, связанные с успешным сбиванием вражеских воздушных судов.
В Центре противодействия дезинформации предупредили о так называемом "возмездии" за сбитые самолеты А-50 и Ил-22. Следовательно, украинцев призывают быть осторожными, ведь враг действительно может нанести ракетные удары, оправдывая их якобы местью за свои воздушные суда.
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Следует ожидать ракетных обстрелов
В ЦПД отметили, что после уничтожения российского самолета А-50 и подбитого Ил-22 следует ожидать старт информационной кампании. Она будет содержать угрозы, в которых речь пойдет о якобы "ударах возмездия". Пишут, что основная цель месседжей состоит в том, чтобы запугать украинцев, а также снизить их моральный дух.
Россияне могут атаковать Украину после уничтожения А-50 и Ил-22 / Инфографика ЦПД
Кроме того, в ЦПД прогнозируют в ближайшие дни ракетные обстрелы. Следовательно, призывают украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Напоминаем, что во время объявления в вашем регионе следует находиться в укрытиях. И делать это, пока не будет отбоя.
ВСУ уничтожили А-50 и подбили Ил-22: что известно
- Поздним вечером 14 января стало известно, что наши военные уничтожили русский самолет ДРЛО А-50, а также подбили воздушный командный пункт Ил-22М11.
- Как сообщили журналисты, А-50 около 21:10 – 21:15 заступил на дежурство в районе Кирилловки. Практически сразу же воздушное судно удалось сбить. Известно, что самолет пропал с радаров и больше не отвечал на запросы от тактической авиации.
- Позже пилот российского Су-30 обнаружил возгорание и падение какого-то воздушного судна. Вероятно, это был самолет ДРЛО. Как рассказали источники 24 Канала, его бортовой номер – RF-50601.
- Если говорить об ИЛ-22М11 с бортовым номером 75106, то этому воздушному судну повезло. Его повредили в районе Стрелкового, где он совершал дежурство. Подбили его вдоль побережья Азовского моря. Самолету удалось приземлиться в Анапе. Но его состояние таково, что он вряд ли подлежит восстановлению.
- Собственно, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что Ил-22М11, похоже, удалось посадить в Анапе. В то же время, он подчеркнул, что этот самолет уже не починить. Следовательно, можно считать, что и его враг потерял.
- Как отметил Кирилл Буданов, в России теперь осталось всего 8 самолетов А-50. Он отметил, что такое уничтожение самолетов предположительно повлияет на возможность врага круглосуточно вести оперативную деятельность и поддерживать связь в зоне боевых действий.