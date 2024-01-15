Уничтожили 90% машин: как россиянам удалось восстановить свои танки

По информации Forbes, Россия потеряла по меньшей мере 2619 танков с начала великой войны – это примерно 90% от общего количества, которое имели на вооружении захватчики.

Впрочем, генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж опроверг 24 Каналу данные издания. По его словам, россияне потеряли 6089 танков по состоянию на 15 января, о чем свидетельствуют данные Генштаба – это практически 90% контингента, который оккупанты имели на момент вторжения.

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Как враг смог восстановить танки

"Это реалии. Россия всегда подтверждала, сколько у них танков – не 3 тысячи, а минимум 6500 было. Россия в декабре 2023 года на заседании коллегии минобороны во главе с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу приняли концепцию восстановления ВПК и старой техники, а особенно танков ", – подчеркнул генерал армии в отставке.

В России будто заявили, что увеличили производство танков в 5,6 раза с начала так называемой "СВО" и заложили 7000 квадратных километров минных полей по линии фронта в две тысячи километров.

Маломуж отметил, что оккупанты хотят модернизировать более 10 тысяч танков старого производства. А также укомплектовать их, потому что прапорщики буквально все разворовали. Производство планируется на машиностроительном предприятии "Уралмашзавод" в Екатеринбурге.

Около 1000 танков оккупанты уже произвели, а более 3000 тысяч машин модернизировали или укомплектовали – из двух или трех танков сделали одного. Пока у россиян остается 80% танков старого образца – это "община" машин, которую нужно мощно уничтожать на поле боя.

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