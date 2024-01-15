Уничтожили 90% машин: как россиянам удалось восстановить свои танки
По информации Forbes, Россия потеряла по меньшей мере 2619 танков с начала великой войны – это примерно 90% от общего количества, которое имели на вооружении захватчики.
Впрочем, генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж опроверг 24 Каналу данные издания. По его словам, россияне потеряли 6089 танков по состоянию на 15 января, о чем свидетельствуют данные Генштаба – это практически 90% контингента, который оккупанты имели на момент вторжения.
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Как враг смог восстановить танки
"Это реалии. Россия всегда подтверждала, сколько у них танков – не 3 тысячи, а минимум 6500 было. Россия в декабре 2023 года на заседании коллегии минобороны во главе с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу приняли концепцию восстановления ВПК и старой техники, а особенно танков ", – подчеркнул генерал армии в отставке.Любопытно! В России будто заявили, что увеличили производство танков в 5,6 раза с начала так называемой "СВО" и заложили 7000 квадратных километров минных полей по линии фронта в две тысячи километров.
Маломуж отметил, что оккупанты хотят модернизировать более 10 тысяч танков старого производства. А также укомплектовать их, потому что прапорщики буквально все разворовали. Производство планируется на машиностроительном предприятии "Уралмашзавод" в Екатеринбурге.
Около 1000 танков оккупанты уже произвели, а более 3000 тысяч машин модернизировали или укомплектовали – из двух или трех танков сделали одного. Пока у россиян остается 80% танков старого образца – это "община" машин, которую нужно мощно уничтожать на поле боя.
Потери врага на войне с Украиной: что известно
- Российские статистики демонстрируют рост умерших россиян военнообязанного возраста. Так, в России в 2022 году умерло почти на 50% больше россиян молодого возраста, чем в 2019 году. При этом большинство умерших — в диапазоне военнообязанных мужчин, которых мобилизуют для нужд армии России на войне в Украине. Данные основывались на отчете Росстата за 2022 год.
- Главком ВСУ Валерий Залужный подтвердил сбитие А-50 и повреждение ИЛ-22 врага над Азовским морем Авиационный эксперт Валерий Романенко рассказал, что суда были крайне важными для россиян, потому что самолеты на малых высотах могли очень близко подходить к линии фронта, что делает невозможным работу украинской авиации.
- Также 13 января Силы обороны впервые уничтожили российский комплекс РЭБ "Былина", являющийся одним из самых современных комплексов оккупантов.