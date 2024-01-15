Утім, генерал армії у відставці, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж спростував 24 Каналу дані видання. За його словами, росіяни втратили 6089 танків станом на 15 січня, про що свідчать дані Генштабу – це практично 90% контингенту, який окупанти мали на момент вторгнення.
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Як ворог зміг відновити танки
"Це реалії. Росія завжди підтверджувала, скільки у них танків – не 3 тисячі, а мінімум 6500 було. Росія у грудні 2023 року на засідання колегії міноборони на чолі з Владіміром Путіним та Сєргєєм Шойгу прийняли концепцію відновлення ВПК та старої техніки, а особливо танків", – наголосив генерал армії у відставці.
Маломуж зазначив, окупанти хочуть модернізувати понад 10 тисяч танків старого виробництва. А також укомплектувати їх, бо прапорщики буквально все розікрали. Виробництво планується на машинобудівному підприємстві "Уралмашзавод" у Єкатеринбурзі.
Близько 1000 танків окупанти вже виробили, а понад 3000 тисячі машин модернізували або укомплектували – з двох чи трьох танків зробили одного. Наразі в росіян залишається 80% танків старого зразка – це "громада" машин, яку потрібно потужно нищити на полі бою.
Втрати ворога на війні з Україною: що відомо
- Російські статистики демонструють зростання кількості померлих росіян військовозобов'язаного віку. Так, у Росії у 2022 році померло майже на 50% більше росіян молодого віку, ніж у 2019 році. При цьому переважна більшість померлих — у діапазоні військовозобов'язаних чоловіків, яких мобілізують для потреб армії Росії на війні в Україні. Дані ґрунтувались на звіті Росстату за 2022 рік.
- Главком ЗСУ Валерій Залужний підтвердив збиття А-50 та пошкодження ІЛ-22 ворога над Азовським морем. Авіаційний експерт Валерій Романенко розповів, що судна були вкрай важливими для росіян, бо літаки на малих висотах могли дуже близько підходити до лінії фронту, що унеможливлює роботу української авіації.
- Також 13 січня Сили оборони вперше знищили російський комплекс РЕБ "Билина", який є одним з найсучасніших комплексів окупантів.