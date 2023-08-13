ВСУ выполнили задание на левом берегу Днепра: еще одна лодка врага пошла за "Москвой"

Вооруженные Силы нашего государства продолжают активно противостоять врагу в попытках атаковать украинские позиции. Да, наши военные 13 августа смогли ликвидировать вражескую группу, а вместе ими еще и лодку.

Об этом в эфире телемарафона заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Несмотря на это, она подчеркнула, что оккупанты продолжают мощно обстреливать правобережье Херсонской области, передает 24 Канал.

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ВСУ ликвидировали еще одну вражескую лодку

Гуменюк отметила, что украинские военные продолжают мощную контрбатарейную борьбу против оккупантов. По ее словам, каждый день у наших защитников есть соответствующие результаты.

Она также заверила, что основная задача военных на Юге – максимально уничтожить мощи врага, в частности, артиллерийские. Ведь с помощью них они продолжают давить на мирное население.

Наши подразделения, выполнив задание на левом берегу (реки Днепр – 24 Канал), снова работают по правому контрдиверсионно и контрбатарейно. За эти сутки мы можем отчитываться о "минус" еще одной такой группы и лодки,

– подчеркнула Гуменюк.

Она также отметила, что это говорит, что россияне снизили намного свой потенциал на этом направлении. К тому же, по ее словам, наши военные уничтожили 8 крупнокалиберных пушек и 5 минометов из которых захватчики обстреливали правобережье Херсонской области.

Напоследок она сказала, что из-за ажиотажа, вызванного искусственным интересом СМИ, к присутствию украинских военных на левобережье в этот день страдала мирное население. Представитель ОК "Юг" рассказала, что там было по меньшей мере 7 погибших и 9 раненых.

Что известно о присутствии ВСУ на левом берегу Днепра