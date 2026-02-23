Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко объяснил 24 Каналу, что ситуацию для россиян усложняет еще и потепление.

Несколько точных ударов полностью вывели мост из строя. Россияне успевали латать дыры днем, но ночные удары поставили окончательную точку.

Мост вышел из "чата" и его надо строить заново. Но для этого нужен абсолютный покой, которого не будет. А с учетом аномально теплой зимы и будущих наводнений это вдвое критичнее потеря для россиян,

– отметил Андрющенко.

Даже реки, почти исчезли после подрыва Каховской ГЭС, наполнятся водой. Это означает, что для продвижения на Запорожье россиянам придется форсировать водные преграды или обустраивать новые переправы.

"Разница между мостом и понтонной переправой – колоссальная, потому что мост позволяет быстро и незаметно перебросить технику, тогда как развертывание понтонов – это открытая и уязвимая операция, настоящий ад с точки зрения безопасности", – объяснил Андрющенко.

Васильевка была одним из приоритетных направлений для сосредоточения российских сил и подготовки наступательных операций – это подтверждали еще недельные сводки о перемещении войск. Теперь россияне столкнулись с реальными техническими проблемами, и наступать им будет значительно сложнее.

Обратите внимание! Военный обозреватель Денис Попович отметил, что украинские силы провели в районе Гуляйполя контратаки с целью стабилизационных мероприятий. Многие говорят о контрнаступлении, но этот нарратив бросили российские так называемые военкоры. Это не контрнаступление, как бы нам не хотелось бы в это поверить. Главная цель этих действий украинского войска, по его мнению, – остановить и сорвать планы России по наступлению на этом участке фронта весной и летом.

