ВСУ уничтожили на Юге 3 десятка оккупантов, вражеские склады и опорный пункт
Источник:Оперативное командование "Юг"
Украинские защитники Юга продолжают давать отпор врагу каждый день. Только за сутки 8 июня они смогли ликвидировать сразу 30 российских служащих. Также уничтожили сразу несколько полевых складов врага.
Наша авиация также прицельно ударила по опорному пункту врага в Херсонской области. О ситуации на этом направлении рассказали в оперативной сводке за день командования "Юг".
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Иногда враг выходит на стрелковые бои
Что касается зафиксированных потерь российского войска, то это все была искусная работа артиллеристов ВСУ. Они уничтожили 3 склада боеприпасов. Также под снаряды попала и техника кафиров – 2 единицы бронированной и 4 военных автомобиля.
Ситуация на южном направлении нашей обороны динамична и напряженна. Преимущественная тактика – артиллерийско-минометные дуэли, но порой враг выходит и на стрелковые бои, пытаясь физически оттеснить наши подразделения с их позиций,
– описали сутки в командовании.
Кроме опорного пункта, Воздушные силы ВСУ ударили также по скоплению войск. Сколько оккупантов таким образом ликвидировали пока неизвестно.
В этот день показали работу артиллеристов
Сухопутные войска обнародовали видео , на котором показали, как выглядит работа украинских ПЗРК. 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола работала совместно с аэроразведкой 81 отдельной аэромобильной бригады.
После успешной наводки начали бить по составу с российскими боеприпасами в Запорожье. В общей сложности взрывы на записи были в течение минуты, а затем начался масштабный пожар.
Сколько врагов уничтожили днем раньше
На Юге и 7 июня наши воины ликвидировали немало кафиров. Одни только ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили около двух десятков врагов. А что касается их техники, то под огонь попали 9 российских бронированных военных машин .
Как вообще работала авиация 8 июня
Воздушные силы сообщили, что за день в общей сложности уничтожили 10 единиц бронированной боевой техники россиян в разных регионах. Что живой силы, то известно о примерно 20 оккупантах, уничтоженных.
Что касается воздушных целей, то украинские зенитные ракетные войска поразили 2 беспилотных летательных аппарата "Орлан-10". 7 беспилотников этого типа сбила и противовоздушная оборона Сухопутных войск.
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