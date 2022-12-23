ВСУ поджарили оккупантов в промзоне под Бахмутом: горячее видео удара по россиянам

23 декабря 2022, 12:33
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Вокруг Бахмута в Донецкой области ведутся ожесточенные бои между ВСУ и оккупантами. Украинские воины сдерживают россиян и наносят оккупантам немалые потери.

В сети появилось видео, как наши артиллеристы отработали по оккупантам, пишет 24 канал. Российские военные пытались спрятаться в промышленной зоне под Бахмутом.

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ВСУ с хирургической точностью ударили по оккупантам

Но глаза наши воинов как у орла, поэтому они видят захватчиков везде. Более того, украинские военные работают с хирургической точностью и умело уничтожают оккупантов.

На видео, опубликованном в сети, ВСУ разоблачили позиции оккупантов и мощным огнем отработали по захватчикам.

Как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом: видео

Какая ситуация под Бахмутом

  • Российские военные с мая пытаются захватить Бахмут. Оккупанты стягивают все больше сил и постоянно обстреливают город со всех типов вооружения. Несмотря на все попытки России, Бахмут под украинским флагом благодаря нашим воинам.
  • Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что иногда оккупанты прорываются на окраине Бахмута. Однако ВСУ выбивают россиян и не дают им прорвать оборону.
  • В разведке Британии информировали, что захват города требует высокого уровня подготовки армии, а также отличного руководства. Такие характеристики вряд ли касаются вагнеровцев и мобилизованных воюющих там россиян.
  • На днях в Бахмуте побывал президент Владимир Зеленский, который приехал поддержать и наградить украинских воинов. Во время его визита обстрелы Бахмута не прекращались.
  • После Бахмута Зеленский отправился в США, что стало первым зарубежным визитом президента с начала полномасштабного вторжения. Из Вашингтона Зеленский везет "решение" для наших военных в Бахмуте.

Автор: Михайло Гема