ВСУ поджарили оккупантов в промзоне под Бахмутом: горячее видео удара по россиянам
23 декабря 2022, 12:33Читати новину українською
Вокруг Бахмута в Донецкой области ведутся ожесточенные бои между ВСУ и оккупантами. Украинские воины сдерживают россиян и наносят оккупантам немалые потери.
В сети появилось видео, как наши артиллеристы отработали по оккупантам, пишет 24 канал. Российские военные пытались спрятаться в промышленной зоне под Бахмутом.
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ВСУ с хирургической точностью ударили по оккупантам
Но глаза наши воинов как у орла, поэтому они видят захватчиков везде. Более того, украинские военные работают с хирургической точностью и умело уничтожают оккупантов.
На видео, опубликованном в сети, ВСУ разоблачили позиции оккупантов и мощным огнем отработали по захватчикам.
Как ВСУ уничтожают оккупантов под Бахмутом: видео
Какая ситуация под Бахмутом
- Российские военные с мая пытаются захватить Бахмут. Оккупанты стягивают все больше сил и постоянно обстреливают город со всех типов вооружения. Несмотря на все попытки России, Бахмут под украинским флагом благодаря нашим воинам.
- Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что иногда оккупанты прорываются на окраине Бахмута. Однако ВСУ выбивают россиян и не дают им прорвать оборону.
- В разведке Британии информировали, что захват города требует высокого уровня подготовки армии, а также отличного руководства. Такие характеристики вряд ли касаются вагнеровцев и мобилизованных воюющих там россиян.
- На днях в Бахмуте побывал президент Владимир Зеленский, который приехал поддержать и наградить украинских воинов. Во время его визита обстрелы Бахмута не прекращались.
- После Бахмута Зеленский отправился в США, что стало первым зарубежным визитом президента с начала полномасштабного вторжения. Из Вашингтона Зеленский везет "решение" для наших военных в Бахмуте.