Создали сложности для врага: возле Бердянска ВСУ могли ликвидировать еще склад боеприпасов

В Генштабе ВСУ 17 октября сообщили, что нашим защитникам удалось уничтожить два вертолета оккупантов на временно оккупированной территории. Однако это не единственная работа, которую проводили Вооруженные Силы по военным объектам.

Так, украинские солдаты могли уничтожить склад с боеприпасами оккупантов возле Бердянска в Запорожской области. Об этом в эфире телемарафона рассказал городской глава Мелитополя Иван Федоров, передает 24 Канал.

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Россияне могли потерять свой склад боеприпасов возле Бердянска

Федоров рассказал, что возле временно оккупированного Бердянска взрывы начались ночью примерно в 2 часа ночи. В конце концов стало известно, что враг также понес безумные потери в своем оружии.

Сегодня у нас уже есть официальное подтверждение, что была ликвидация возле Бердянского аэропорта, где враг также разместил свою военную базу и склады с боеприпасами,

– сказал мэр Мелитополя.

Он подчеркнул, что сразу же вражеские телеграм-каналы начали сообщать, что у них "очень хорошо сработала система ПВО". Однако местные жители полностью раскритиковали эту информацию, потому что детонация на складе продолжалась до 4 утра.

Эти слова Федорова подтвердили в телеграм-канале движения сопротивления "Злая Мавка". В частности, экс-глава роскосмоса Дмитрий Рогозин рапортовал об "успешном сбитии ракет российскими ПВО", однако люди в комментариях отрицали его слова.



Рогозин сбивал ракеты под Бердянском / Фото из телеграм-канала "Злая мавка"

"В заключении ликвидирован очередной склад боеприпасов и врагу будет сложнее построить логистику к запорожской линии фронта, потому что Бердянск – это один из основных складов, откуда они перевозят оружие", – рассказал Федоров.

Мэр Мелитополя также отметил, что силы сопротивления на временно оккупированной территории Запорожья значительно испортили логистику оккупантам для поставок оружия на линии фронта.

ВСУ уничтожили два вертолета оккупантов