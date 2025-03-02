"Солнцепёк" спалил: в ВСУ раскрыли детали, как уничтожили склад термобарических боеприпасов
Силы обороны днями ранее уничтожили склад, на котором хранились термобарические боеприпасы. Как выяснилось, россияне сами "спалили" свое место базирования.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 412-й отдельный полк беспилотных систем NEMESIS.
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Как сожгли склад врага в Донецкой области
Как сообщили в ВСУ, 412 полк Nemesis вместе с другими смежными подразделениями Сил обороны Украины, которые пожелали остаться не назваными, в районе населенного пункта Селидово (Покровское направление), обнаружили и уничтожили склад БК, ТОС "Солнцепёк", заряжающую машину и экипаж.
Так, на видео показали, насколько важна разведывательная работа. Сначала украинские защитники обнаружили тяжелую огнеметную систему "Солнцепёк", которая наносила удары. Затем Силы обороны отследили логистический путь и установили, где оккупанты прячут технику.
Затем украинские защитники отработали по объекту, уничтожив не только технику, но и склад с термобарическими боеприпасами.
Данная операция наглядно демонстрирует, какие убытки наносит качественное взаимодействие различных подразделений ВСУ. А главное – это напоминание для врага, что ему не спастись, даже в глубоком тылу или хорошо замаскированных тайниках,
– добавили в 412 полку.
Как уничтожали склад врага: смотрите видео
Напомним, что Генштаб ВСУ в пятницу, 28 февраля, сообщил об уничтожении склада. В ведомстве сообщили, что Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области – в населенном пункте Селидово.