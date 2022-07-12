Что осталось от уничтоженного склада оккупантов в Новой Каховке: новые спутниковые фото

Детонация склада врага в Новой Каховке произвела большой фурор. Не меньших оборотов набрала и насмешка над ложью врага о "детонации селитры".

Наши герои очень прицельно и успешно уничтожают вражеские склады с боеприпасами. Совсем скоро российским оккупантам придется задуматься об экономии снарядов для сохранения хоть какой-то огневой мощи.

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Что осталось от склада врага в Новой Каховке

Удар наших героев по складу врага в Новой Каховке пленил сеть. Детонация снарядов русских оккупантов была видна на десятки километров.

Впрочем, трудно сказать, что выглядело более эпично: огромный столб огня от горения вражеских боеприпасов или ложь россиян о том, что это детонирует селитра.

В сети появилось спутниковое фото того, что осталось от склада россиян с боеприпасами в Новой Каховке. Оккупантам стоит хорошо рассмотреть фото, ведь вскоре та же участь ждет и другие их склады.

От вражеского склада не осталось и следа / Фото твиттер Wim Zwijnenburg

Война россии с Украиной: последние новости

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