Это не связано с потенциальным захватом Ровенской АЭС: почему ВСУ усилили северную границу

Силы обороны Украины усиливают северную границу Украины. Это не связано с подрывом или захватом Ровенской атомной электростанции.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Сергей Грабский. По его словам, даже 8 тысяч вагнеровцев не хватит, чтобы прорваться и захватить Ровенскую АЭС.

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"Здесь мы имеем другое предостережение – диверсионные действия небольших подразделений противника, которые могут создать определенные препятствия", – сказал Грабский.

Почему ВСУ усиливают северную границу: смотрите видео

Речь идет о возможном подрыве коммуникаций – повреждении распределительных линий. Тогда будет тяжело генерировать и распределять электроэнергию.

Как усиливают северное направление

Ровенская АЭС в центре внимания военного руководства Украины, но говорится о комплексном усилении границы.

"Защита охватывает не только контрразведывательные и контрдиверсионные меры, но и создание соответствующей зоны безопасности – ПВО", – отметил Грабский.

Россия угрожает терактом на Запорожской АЭС

Диктатор Владимир Путин практически загнан в угол из-за внутренних проблем в России, событий на Белгородщине, а также наступления ВСУ на фронте. От безысходности он прибегает к привычному ядерному шантажу.

Растет напряжение вокруг ЗАЭС, которую оккупировали россияне. В сети начали распространять новую ИПСО, что Украина в ночь на 5 июля может атаковать Запорожскую АЭС беспилотниками.

Кроме того, на станции заметили предметы, которые визуально напоминают взрывчатку. В Вооруженных Силах предупредили о возможной провокации на ЗАЭС.

Раньше российские оккупанты начали покидать территорию ЗАЭС. Они также дали "рекомендации" работникам: в случае аварий обвинять Украину.

Владимир Зеленский 1 июля провел заседание Ставки на Ровенской АЭС. В частности, заслушали доклады Валерия Залужного и Кирилла Буданова. Встреча состоялась для оценки любых возможных угроз на станции.