Силы обороны вернули более 300 квадратных километров на Юге, – Волошин

С конца января украинские военные восстановили контроль над более 300 квадратных километрах оккупированных ранее врагом территорий в южной части.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин в комментарии РБК-Украина.

Что происходит на фронте сейчас?

Спикер сообщил, что сейчас на Гуляйпольском и соседних направлениях продолжается операция, украинские подразделения проводят контратакующие и штурмовые действия, наши военные сократили часть "серой зоны" и сдерживают атаки врага.

По его словам с момента начала операции, которая началась в конце января 2026 года, благодаря действиям Сил обороны восстановлен контроль над территорией более 300 квадратных километров, которые ранее захватила российская армия.

В частности, как отметил Волошин, украинским военным удалось восстановить контроль и провести зачистку от диверсионно-разведывательных групп в ряде населенных пунктов на границе Запорожской и Днепропетровской областей.

Владислав Волошин добавляет, что активная фаза операции продолжается до сих пор. В связи с этим все же, как отмечает спикер, говорить о ее окончательных результатах еще рано.

Какова ситуация на фронте?