ВСУ выходят маневром из разрушенных позиций в Авдеевке, несколько бойцов в плену, – Тарнавский

Командующий ОСГВ "Таврия" рассказал о ситуации в Авдеевке на 21:00 16 февраля. Александр Тарнавский отметил, что Авдеевская оборонительная операция продолжается, а враг платит самую высокую цену.

Продолжаются кровавые бои за Авдеевку. Бойцы показывают видео из подвалов Авдеевского коксохимического завода – там сыплется потолок из-за постоянных ударов КАБами.

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Какая ситуация в Авдеевке сейчас

С разрушенных позиций украинские воины выходят маневром и закрепляются на новых рубежах обороны. Подчеркиваю, приоритет – сохранение жизни наших бойцов. Поэтому в случае необходимости они отходят на новые позиции. К большому сожалению, во время одного из таких выходов несколько наших бойцов попали в плен. Будем бороться за освобождение каждого побратима,

– написал Тарнавский.

Он рассказал, что россияне бросают на штурм все свои резервы. Для этого перебрасывают людей даже с других направлений – все для того, чтобы продавить нашу оборону. Также наносят артиллерийские обстрелы и массированные бомбовые удары. Это практически стирает Авдеевку с лица земли.

Оккупанты значительно преобладают в количестве бойцов, а еще в артиллерии и авиации. Впрочем, несмотря на все, Силы обороны Украины продолжают сдерживать россиян.

"С начала суток в районе Авдеевки наши защитники отбили более 30 атак россиян. Агрессор нанес 20 авиаударов и более полутора сотен артиллерийских обстрелов. Кроме Авдеевки, артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись почти 20 окрестных населенных пунктов, среди которых Новобахмутовка, Бердичи, Ласточкино, Невельское и другие", – добавил Тарнавский.

Что происходит на коксохиме и в каком состоянии раненые

Эвакуация раненых затруднена непрерывными обстрелами, но осуществляется. На данный момент нашим защитникам перебрасываются нужные резервы. Действенным также остается снабжение боеприпасами. Подразделения удерживают определенные рубежи обороны в соответствии с оперативной обстановкой,

– написал командующий.

На Авдеевском коксохимическом заводе продолжается пожар. Россияне обстрелами подожгли цистерну с остатками нафталина и битумную смолу на складе.

Какие потери у россиян

"Львиная часть потерь оккупантов на Таврическом направлении приходится именно на Авдеевку. Только с начала года потери оккупантов на этом направлении составили 20 018 человек, 199 танков и 481 боевая бронемашина (1 января – 15 февраля 2024 года)", – детализировал командующий ОСГВ.

Эти цифры показывают, насколько россияне "стачивают" свои подразделения и каковы масштабы их наступления. И как трудно воевать нашим бойцам, ведь они ежедневно противостоят множеству оккупантов.

В Третьей штурмовой рассказали, сколько россиян противостоит нашим бойцам. Читайте об этом в нашем материале.