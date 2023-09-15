ВСУ взяли Андреевку в Донецкой области: карта боев за 15 сентября

Утром 15 сентября стало известно о том, что населенный пункт Андреевка на Востоке все же освобожден. Вчера, 14 сентября, об этом сообщила Анна Маляр, впрочем, ее сообщение впоследствии опровергла 3 ОШБр.

За сутки 14 сентября произошло 25 боевых столкновений. Противник совершил 2 ракетных, 59 авиационных, 56 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданским объектам в разных населенных пунктах. Также в течение суток 14 сентября оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131, 17 из которых перехватила украинская противовоздушная оборона. К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые мирные жители.

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Ситуация на Востоке Украины

Навраг не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богдановка.

Освобожденная Андреевка: смотрите на карте

Напротивник провел неудачные наступательные действия в районах населенных пунктов Ласточкино и Авдеевка (Донецкая область). Там в течение дня 14 сентября оккупанты предприняли около 10 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций. Кроме того, все вражеские обстрелы в районе Марьинки (Запорожская область) привели ккак в живой силе, так и в технике.

Авдеевское направление: показываем на карте

: ВСУ удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые операции и отвоевывают украинские земли.

Боевые действия на Востоке Украины: смотрите на карте

Ситуация на Юге Украины

НаВСУ продолжают наступательную операцию, нанося значительные потери в живой силе и технике оккупационным войскам под Вербовым (Запорожская область). Нанаши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и успешно наносить удары в тылу врага.

Линия фронта на Юге по состоянию на утро 15 сентября

Ситуация на Севере Украины

: без существенных изменений. На(РФ).

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В течение суток 14 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 10 раз нанесли авиационные удары по скоплениям войск, вооружения и военной техники противника.

Украинские ракетные, артиллерийские и беспилотные летательные аппараты поразили 1 командный пункт, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских систем и 1 склад боеприпасов.