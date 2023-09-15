ВСУ взяли Андреевку в Донецкой области: карта боев за 15 сентября
Источник:Генштаб ВСУ
Утром 15 сентября стало известно о том, что населенный пункт Андреевка на Востоке все же освобожден. Вчера, 14 сентября, об этом сообщила Анна Маляр, впрочем, ее сообщение впоследствии опровергла 3 ОШБр.
За сутки 14 сентября произошло 25 боевых столкновений. Противник совершил 2 ракетных, 59 авиационных, 56 обстрелов из РСЗО по позициям украинских войск и гражданским объектам в разных населенных пунктах. Также в течение суток 14 сентября оккупанты атаковали Украину 22 беспилотниками-камикадзе Shahed-136/131, 17 из которых перехватила украинская противовоздушная оборона. К сожалению, в результате российских террористических атак есть погибшие и раненые мирные жители.
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Ситуация на Востоке УкраиныНа Бахмутском направлении враг не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Богдановка. В свою очередь, в районе Клещеевки во время наступления украинские военные добились частичного успеха. В ходе штурмовых действий украинские войска заняли Андреевку (Донецкая область), нанесли противнику значительные потери в живой силе и технике и закрепились на новых позициях.
Освобожденная Андреевка: смотрите на карте
Авдеевское направление: показываем на картеШахтерское направление: ВСУ удерживают инициативу, давят на врага, проводят штурмовые операции и отвоевывают украинские земли.
Боевые действия на Востоке Украины: смотрите на карте
Ситуация на Юге УкраиныНа Мелитопольском направлении ВСУ продолжают наступательную операцию, нанося значительные потери в живой силе и технике оккупационным войскам под Вербовым (Запорожская область). На Херсонском направлении наши воины продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады снабжения и успешно наносить удары в тылу врага.
Линия фронта на Юге по состоянию на утро 15 сентября
Ситуация на Севере УкраиныВолынское и Полесское направления: без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Войска противника ведут активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления. Противник увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области (РФ).
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В течение суток 14 сентября Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины 10 раз нанесли авиационные удары по скоплениям войск, вооружения и военной техники противника.
Украинские ракетные, артиллерийские и беспилотные летательные аппараты поразили 1 командный пункт, 3 зенитно-ракетных комплекса, 5 артиллерийских систем и 1 склад боеприпасов.